Sempre pensei como seria a despedida de Kelly Slater do circuito mundial. Tive o prazer de acompanhar toda a sua carreira e ver coisas impossíveis se tornando possíveis. O campeão mais jovem e também o campeão mais velho da elite mundial, 11 x campeão do mundo de surfe, mudou a forma de como o circuito era organizado, criou marca, desenvolveu piscina e o que mais poderia ele fazer?

Após perder sua bateria em Margareth River ele disse que não pretende mais de dedicar a correr todas as etapas do circuito. O Caminho para se classificar novamente é longo e a nova geração vem ditando como o surfe será daqui em diante. Impossível do E.T se classificar novamente? Bem já vimos tantas coisas que achávamos impossíveis que não dá para cravar, mas acredito que agora ele não voltará ao circuito, talvez como convidado em algumas etapas.

Slater o maior surfistas de todos os tempos (Photo by Ben Thouard / AFP) - AFP

Um gênio do esporte e como todo gênio existem as pessoas que amam e as que tem suas ressalvas. Mas uma coisa é certa, será muito difícil aparecer alguém igual. Durante todos esses anos ele teve muitos adversários e um a um foram sucumbindo ao maior de todos os tempos.

Sua maior rivalidade foi com o havaiano Andy Irons tricampeão mundial. A rivalidade era gigantesca, a mídia cobria todos os passos dos dois surfistas. Mas depois de algum tempo mostraram que a rivalidade era mais por parte dos outros do que entre eles. Claro que eles tinham a rivalidade, eram os principais surfistas daquela geração, mas depois que as coisas acalmaram se tornaram grandes amigos e evoluíram muito, deixando claro que para você melhorar você precisa competir com os melhores.

Slater é um ser de outro planeta, o careca é respeitado e conhecido no mundo todo e agora aos 52 anos decidiu se afastar do circuito mundial de surfe. Prestes a ser pai pela segunda vez, parece que ele tem outros planos. Duvido que se afaste tanto assim do esporte, pois tem muito a contribuir com sua experiência e visão de futuro.

O surfe competição é o que é hoje graças a Robert Kelly Slater. Nasceu com o dom de surfar, cuidou do corpo e da mente e por isso conseguiu ir tão longe em um cenário dominado por jovens de até 30 anos. Em ondas de consequência como Pipeline e Teahupoo ainda é um dos melhores.

Kelly em mais um tubo em Teahupoo (Photo by GREGORY BOISSY / AFP) ORG XMIT: BOI1140819011AFP13 - AFP

Em 2024 tive a honra de conversar rapidamente e tirar uma foto com ele, a energia era tanto que eu realmente tremi. Ele é um monstro, não tem como chegar perto dele e não sentir algo diferente.

Tenho certeza, veremos ainda muitos vídeos dele fazendo coisas incríveis e levando o seu projeto da piscina por muitos lugares. O cara não para, inventa novas pranchas, novas formas e vai sempre na frente desbravando o que ainda pode ser melhorado.

Depois de 32 anos no circuito mundial chegou a hora de relaxar.

Vida longa my Bro Kelly Slater.

Aloha