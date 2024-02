A bisteca caipira é um corte que, de um lado do osso, é o lombo, e do outro lado, o filé mignon, equivalente ao T-bone. Gosto de pedir ao açougueiro que a corte com 3 dedos de espessura; assim, consigo criar uma crosta bem dourada e uniforme, deixando a carne ao ponto para bem passada.

Com poucos ingredientes, é possível trazer bastante sabor: uso manteiga, alho, alecrim, sal, pimenta-do-reino e nada mais. O segredo do preparo está no material da frigideira. Assadeiras, panelas, chapas de ferro e frigideiras conseguem reter o calor, garantindo que, ao virar a carne, haverá calor suficiente para selar, e ela não soltará água

Retire a carne da geladeira aproximadamente 30 minutos antes de começar, permitindo que ela chegue à temperatura ambiente. Isso garantirá que o calor seja distribuído de maneira uniforme por toda a peça.

Na hora do preparo, aqueça a frigideira de ferro por 5 minutos em fogo alto. Sele um dos lados por 3 minutos; ao virar, acrescente a manteiga ghee, o dente de alho amassado e um ramo de alecrim. Regue a bisteca com essa manteiga temperada até completar 3 minutos.

Agora é hora de a temperatura atingir a parte de baixo, na base entre o osso em formato de T e a carne. Este é o lugar mais difícil de alcançar temperatura devido ao osso. Deixe a bisteca de pé na frigideira por 10 minutos e vá regando com a manteiga.

Para finalizar, repita o processo, desta vez 2 minutos para cada lado. A essa altura, a carne estará bem douradinha, com um maillard perfeito. Maillard, para quem não conhece, é uma reação química que ocorre, trazendo novos sabores como o umami, o quinto gosto do nosso paladar, uma explosão de sabores e aumento da salivação, a chamada "água na boca".

Em todo preparo de carne, é importante deixá-la descansar antes de cortar. O descanso trará uniformidade no ponto e menor perda de sucos, tornando a carne mais suculenta e saborosa, pois é nos sucos da carne que estão os minerais. Além disso, a carne ficará mais macia, pois as fibras relaxam durante esse período.

Depois de descansar, corte rente ao osso; sinta o osso no meio e passe a faca junto ao osso, acompanhando seu desenho. Faça isso dos dois lados e fatie o lombo e o filé mignon em pedaços menores.

Enquanto a carne descansa por cerca de 3 minutos, aproveite o molho que ficou na frigideira. Retire o alho e o ramo de alecrim, acrescente sal, pimenta-do-reino e, por fim, suco de um limão. Deixe reduzir por 1 minuto e sirva sobre a carne.

Bisteca suína caipira na frigideira de ferro; receita de Larissa Morales - Felipe Margarido

BISTECA CAIPIRA NA FRIGIDEIRA

Ingredientes:

1 bisteca caipira (parte do lombo com osso e filé mignon) de 300g

100g de manteiga ghee

1 ramo de alecrim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto