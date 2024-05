Estou morando em Buenos Aires para fazer uma especialização e resolvi explorar as parrillas porteñas e criar um guia com dez restaurantes que vale a pena conhecer.

Vamos começar pela República del Fuego, um restaurante com um ambiente jovem e informal que se instalou em uma antiga casa restaurada no bairro de Recoleta.

O estabelecimento foi recentemente premiado pelo guia Michelin como restaurante Bib Gourmand, é uma forma de destacar estabelecimentos que se comprometem a oferecer uma experiência gastronômica de qualidade a preços mais acessíveis.

De entrada, a pedida foi stracciatella com tomate cereja, milho e azeite de manjericão, homus e empanadas de carne picada na faca. Continuamos com as achuras, composta de provoleta (queijo provolone grelhado), morcilla (embutido de sangue), mollejas (timo bovino, glândula próxima ao coração ou no pescoço) e chorizo —que no Brasil é a linguiça.

Balcão do restaurante Republica del Fuego, em Buenos Aires - @republicadelfuego no Instagram

Para os pratos principais existe uma grande variedade de massas e carnes, foquei na carne e quis experimentar o assado de tira, um corte retirado da costela, cortado na transversal. O Chef Patricio Pessio disse que este assado é retirado do centro da costela, com 6 ossos. Disparado o meu corte de carne favorito dentre as outras opções que pedimos: entraña e ojo de bife. Acompanhados de com creme de espinafre, abóboras gelhadas, brócolis com ovo frito, batatas fritas e salada.

Salão do restaurante Republica del Fuego, em Buenos Aires - @republicadelfuego no Instagram

Não sou muito de sobremesa, mas a pêra preparada na parrilla, com mousse de mascarpone e crumble estava divina, e muito bem equilibrada, cremosa, crocante e na medida certa de açúcar.

Endereço: Juncal 2682/4, CABA

@republicadelfuego