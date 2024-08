Os empreendimentos foram criados por quatro sócios: o charcuteiro César Sagario, o chef Santiago Garat e os irmãos Pablo e Marcelo Abritta, donos de frigoríficos. O objetivo é garantir carne de alta qualidade, com rastreabilidade, maturação e variedade.

De um lado, temos o Corte Comedor e o Corte Carnicería, inaugurado em 2018 na av. Olazábal, 1391, no bairro de Belgrano. Em um dos ambientes funciona o restaurante, e em outro, o açougue. No restaurante são servidos cortes de carnes maturadas, linguiças preparadas na casa, as típicas achuras, provoletas e várias opções de acompanhamentos e sobremesas.

Açougueiro prepara costela no Corte Carniceria, em Buenos Aires - Divulgação

De entrada, pedimos tutano, que são cortes de osso assados por quatro horas, até que seu interior —um tecido gelatinoso— esteja cozido e possa ser passado no pão como manteiga. Também pedimos merguez, uma linguiça condimentada de cordeiro, servida com homus.

Para o prato principal, optamos por um prime rib dry aged, maturado por 30 dias e preparado na parrilla. A carne foi servida malpassada e finalizada com flor de sal. Pedimos como acompanhamentos humita, um creme de milho levemente adocicado com um toque picante, e uma berinjela defumada com molho de iogurte e tamarindo. Os acompanhamentos nos surpreenderam pela riqueza de detalhes e sabores únicos, e a carne, como esperado, tinha um nível de maciez e sabor excelentes.

Churrasqueiro mostra corte bovino com osso no restaurante Corte Comedor, em Buenos Aires - Divulgação

No outro salão funciona o açougue, onde cortes bovinos e suínos dividem espaço na mesma geladeira. É possível adquirir carnes para o dia a dia ou para assados. Há também opções de processados, como hambúrgueres e milanesas, além de miúdos, que são muito consumidos na região, como morcilla, chinchulín e riñones.

Parrilla do restaurante Corte Comedor, em Buenos Aires - Divulgação

A apenas quatro quadras de distância, na Echeverría, 1290, ainda em Belgrano, está o Corte Charcutaria, uma charcutaria gourmet que abrange praticamente todas as proteínas: carne bovina de diferentes raças, suína, cordeiro, pato e até peixe.

No balcão, dezenas de frios ficam expostos e você pode degustar o que deseja comprar, além de opções de queijos para complementar a experiência. Também há sanduíches para levar.

Peça de defumado no Corte Charcutaria, em Buenos Aires - Divulgação

Uma grande vitrine exibe embutidos que ainda não estão prontos, dividindo o espaço entre a charcutaria e o restaurante, onde esses produtos são servidos, seja no café da manhã, seja no jantar, acompanhado de um chopp.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Ambos os ambientes têm uma pegada contemporânea, com chefs e atendentes muito educados e impecáveis.

O Corte Comedor faz parte do Guia Michelin. Recomendo almoçar no Corte Comedor e, na volta, passar no Corte Charcutaria para levar alguns frios e degustá-los mais tarde.