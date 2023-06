O Novo em Folha publica nesta quinta-feira (15), a segunda entrega do podcast Américas. Trata-se de um programa de notícias, entrevistas e análise sobre eventos políticos e sociais da região realizado pelos jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol "El Mundo".

O podcast Américas, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda a América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções.

Neste episódio, os dois jornalistas analisam a possibilidade de um retorno de Donald Trump ao governo dos EUA e como isso impactaria na América Latina, em comparação com o que foi feito na gestão Joe Biden. Também já antecipa prognósticos da eleição mexicana no ano que vem, destacando a entrada na disputa do ex-chanceler Marcelo Ebrard. O partido do presidente López Obrador saiu vencedor das eleições regionais e conquistou o Estado do México, tradicional reduto do PRI, partido hegemônico na política mexicana por nada menos que sete décadas.

Por fim, trata da visita do uruguaio Luis Lacalle Pou, algo às escondidas, a Casa Branca, onde se reuniu com Joe Biden. O debate se dá a partir do fato de que Biden parece ter encontrado interlocutores mais alinhados a seu modo de pensar nos mandatários do Uruguai (Lacalle Pou) e no do Chile (Gabriel Boric). Mais que nos líderes de países grandes como Brasil, Colômbia, México e Argentina. Por que?

O podcast Américas trará, toda semana, três temas para o debate; em geral com material de apuração própria e entrevistas com protagonistas da notícia, como presidentes, candidatos, chanceleres e analistas.

A parte gráfica do projeto foi elaborada pelo estúdio Thema.