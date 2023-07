A jornalista Claudia Collucci será a coordenadora do 8º Programa de Treinamento em Jornalismo de Ciência e Saúde, que está com inscrições abertas até 19 de julho.

No formato deste ano, o curso será híbrido: dois terços das aulas de forma online e um terço presencial.

Os participantes assistirão a palestras com cientistas que atuam no Brasil e no exterior, médicos e especialistas em saúde pública, além de repórteres e editores da Folha.

Repórter especial da Folha, Claudia Collucci tem mestrado em história da ciência e pós-graduação em gestão em saúde. Já recebeu os prêmios de jornalista mais admirada de saúde, ciência e bem-estar (Prêmio Einstein) e foi laureada com o Prêmio Especialistas (Revista Negócios da Comunicação) por sete anos consecutivos.

Estudou nas Universidades de Michigan e na Georgetown University, onde pesquisou sobre conflitos de interesse na indústria da saúde. Trabalhou como consultora e mentora de projetos em jornalismo de saúde em Moçambique. Colaborou para o British Medical Journal durante a epidemia de zika.

O programa conta com o patrocínio do Laboratório Roche, do Instituto Serrapilheira e da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

O curso acontecerá em setembro, das 19h às 22h. São 15 vagas, abertas a jornalistas e profissionais de outras áreas de todo o Brasil. A seleção será feita por meio de prova, currículo e entrevistas. As inscrições podem ser feitas aqui.