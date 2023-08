São Paulo

O concurso internacional de fotografias The International Portrair Photographer of the Year premiou neste mês os melhores fotógrafos de retratos.

A grande vencedora foi a iraniana Forough Yavari, que hoje vive na Austrália. Suas fotografias são influenciadas por suas experiências pessoais como mulher criada em um país do Oriente Médio. Ela também se inspira histórias de outras mulheres.

Em uma das fotos feitas por Yavari, intitulada "Salvation", ela retratou uma mulher ganesa chamada Mersi. Ao perceber que a modelo estava triste e inibida, a fotógrafa colocou uma música para que ela se soltasse e começou a registrar o momento. A imagem final mostra várias versões e movimentos de Mersi dançando consigo mesma.

Fotografia 'Salvation', feita pela vencedora do concurso, a iraniana Forough Yavari - Forough Yavaori / The International Portrait Photographer 2023

Além do prêmio principal, o concurso contou com outras quatro categorias temáticas –estudo de personagem, retratos de ambiente, retratos de família e retratos que contam histórias. Todas as fotos premiadas no concurso podem ser vistas na galeria abaixo.

A premiação principal é de US$ 3.000, o equivalente a cerca de R$ 14,7 mil. Nas demais categorias, os vencedores receberam US$ 1.000, enquanto os segundos colocados ganharam US$ 500 e os terceiros colocados tiveram uma bonificação de US$ 250.

Na categoria de estudo de personagem, o vencedor foi o britânico Frederic Aranda. Em segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, Elena Paraskeva, do Chipre, e Paul Dodd, da Austrália.

Entre as fotografias de ambiente, o primeiro lugar ficou com a britânica Jo Kearney, seguida por Mark Cornelison, dos Estados Unidos, e Peter Rossi, da Austrália.

O vencedor dos retratos de família foi o australiano Raoul Slater. Em segundo lugar ficou o filipino Donell Gumiran e em terceiro, o australiano Peter Rossi.

Por fim, na categoria de retratos que contam histórias, o primeiro lugar ficou com Joseph Smith, de Malta. Em segundo lugar, veio Osama Elolemy, dos Emirados Árabes Unidos, e na terceira colocação ficou o irlandês John Sheridan.

Mesmo sem premiação em dinheiro, as 101 fotos consideradas as melhores pelo júri também ganham espaço em um livro anual feito pela publicação. A versão digital da publicação pode ser vista no site do concurso.