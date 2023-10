A oitava edição da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, a Coda.Br, acontece em São Paulo nos dias 18 e 19 de novembro.

Promovido pela Escola de Dados, o evento reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir automações no jornalismo, inteligência artificial e diversos usos de dados em investigações.

Também serão debatidos os temas de gênero, raça e desigualdade, justiça climática e direitos humanos em geral, além de aspectos mais técnicos sobre geodados e linguagens de programação.

Oitava edição da Coda.Br oferece painéis e oficinas que discutem diversos usos de dados para investigações - Unsplash

Dentre os convidados estão representantes de diversos veículos, como Agência Mural, Fiquem Sabendo, InfoAmazonia, Ponte Jornalismo e Gênero e Número.

A programação inclui ainda workshops sobre como começar a trabalhar com jornalismo de dados e acessar dados públicos. Em alta principalmente no contexto do conflito Israel-Hamas, o OSINT —acrônimo de "open source intelligence", inteligência ou informação retirada de dados públicos— será o foco de uma oficina no segundo dia de evento.

Ao final da conferência acontecerá a entrega do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, que tem apoio da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo).

Ingressos para os dois dias de evento, vendidos a partir de R$ 150, podem ser adquiridos no site da Escola de Dados.