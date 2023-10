O Centro Celso Pinto de Estudos de Jornalismo Econômico (CCP), do Insper, abriu um edital para selecionar um pesquisador em nível de pós-graduação, de preferência doutorando, para desenvolver e financiar um projeto de pesquisa sobre a crise estrutural do jornalismo.

Será aceita uma proposta que trate dos modelos de negócios que têm sido utilizados pela indústria de jornalismo no Brasil e em outros países como alternativas ao tradicional, baseado em venda de anúncios e de conteúdo.

Bolsista deverá desenvolver pesquisa sobre possibilidades diante da crise estrutural do jornalismo - Grant Hindsley - 29.jul.19/AFP

O selecionado receberá um valor de R$ 30 mil, dividido em seis parcelas. A inscrição deve ser feita até o dia 7 de novembro através do e-mail ccp@insper.edu.br com uma justificativa de no máximo 2.800 caracteres (espaços incluídos), explicando o interesse pelo trabalho. É preciso incluir o currículo Lattes e Orcid (ID Aberto de Pesquisador e Contribuidor) do candidato.

A duração da bolsa será de seis meses, com possibilidade de prorrogação por até três meses adicionais.

O candidato à bolsa deve ter mestrado concluído no prazo normal, com excelente histórico escolar na graduação e na pós-graduação e, de preferência, estar inscrito em programa de doutorado em jornalismo, economia, administração ou áreas afins.

O objetivo da pesquisa é identificar e detalhar as possibilidades que estão sendo exploradas para tentar resolver a crise estrutural que a indústria do jornalismo tem enfrentado desde meados da década de 1990, com a disseminação da internet e das plataformas digitais.

O resultado da inscrição será divulgado no dia 16 de novembro.