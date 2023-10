O Prêmio C6 de Jornalismo, com foco em reportagens sobre educação financeira, está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro. Serão selecionados três vencedores, que receberão R$ 20 mil, R$ 10 mil ou R$ 6 mil.

Profissionais podem submeter até três trabalhos veiculados em mídia impressa, online, TV ou rádio que tenham sido publicados entre novembro de 2022 e o último dia de outubro deste ano. Conteúdos que compõem séries podem ser inscritos separadamente.

Prêmio C6 de Jornalismo vai selecionar três trabalhos para receber R$ 20 mil, R$ 10 mil ou R$ 6 mil - Gabriel Cabral/Folhapress

O objetivo do prêmio, que chega à sua quinta edição, é promover reportagens sobre cidadania financeira, educação financeira e proteção ao consumidor. Também serão consideradas matérias que usem do didatismo para informar leitores, espectadores e ouvintes sobre o funcionamento do mercado financeiro.

São os critérios de seleção, além do didatismo, a relevância, a qualidade do texto e o ineditismo. O resultado será divulgado em janeiro de 2024.

As inscrições podem ser feitas no site do prêmio, por onde também é possível acessar o regulamento.