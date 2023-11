O curso "Cobrindo a China: ferramentas para a imprensa brasileira" está com inscrições abertas até o dia 28 de novembro. A formação é realizada pelo grupo Observa China.

A proposta é apresentar e discutir os principais temas e ferramentas de interesse para jornalistas que desejam cobrir o país asiático a partir do Brasil. As aulas acontecem de 2 a 9 de dezembro, ministradas em português e de forma online.

Para se inscrever, é preciso enviar um email com o assunto "Cobrindo a China" para eventos@observachina.org com nome completo, link para perfil do LinkedIn e motivação para fazer parte do curso. O texto de motivação deve ter entre 300 e 500 palavras e ser enviado como documento de Word ou PDF.

Entre os assuntos abordados nas aulas estão diplomacia cultural chinesa e influência da mídia, investimentos chineses no Brasil, Brics, cooperação dos países para resiliência climática e o papel da China na matriz energética brasileira.

As aulas serão dadas por um grupo de professores de diversas áreas, dentre os quais estão Karin Costa Vazquez, economista e doutora em filosofia, Laura Urrejola, doutoranda em relações internacionais, Mauricio Santoro, doutor em ciência política, e Igor Patrick, jornalista, mestre em estudos da China e colunista da Folha.

O curso é gratuito e tem financiamento da Freedom House, uma organização que trabalha pela promoção da democracia e do jornalismo independente. Mais informações estão disponíveis no site do Observa China.