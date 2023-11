O Festival 3i Nordeste, voltado a discutir iniciativas digitais e inovadoras no jornalismo, recebe inscrições até esta quarta-feira (22) para bolsas de participação para o evento, marcado para o dia 1º de dezembro, em Fortaleza (CE).

Podem se candidatar estudantes e comunicadores de coletivos populares dos estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará —exceto aqueles que já residam em Fortaleza e na região metropolitana.

Voltado a discutir iniciativas digitais e inovadoras no jornalismo, Festival 3i Nordeste acontece pela primeira vez em Fortaleza (CE) - Ajor/Divulgação

Serão selecionadas seis pessoas com base em critérios de diversidade regional, gênero, raça, orientação sexual e, em caso de estudantes de universidades particulares, adesão ao Prouni ou Fies.

As bolsas cobrem o ingresso —R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia—, duas diárias com café da manhã em hostel, traslado, seguro-viagem e ajuda de custo com a passagem.

Interessados podem se candidatar por meio deste link. A programação completa do festival está disponível no site do Festival 3i. por onde também é possível acessar o link de compra de ingressos.

Organizado pela Associação de Jornalismo Digital (Ajor), o evento tem vagas limitadas e acontece no campus da Universidade de Fortaleza (Unifor).