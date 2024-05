A Caixa Econômica Federal anunciou que os clientes podem solicitar uma pausa de até três meses nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Além disso, é possível incorporar as prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes.

