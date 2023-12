No episódio desta semana do Podcast Américas, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol El Mundo, explicam a atual situação política da Venezuela.

A candidata da oposição, María Corina Machado, luta para legitimar as primárias e sua própria possibilidade de participar do pleito de 2024, segundo assegura o acordo que o regime assinou em Barbados.

O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, cumprimenta apoiadores ao discursar após plebiscito - Pedro Rances Mattey - 3.dez.2023/AFP

Não por acaso, para desviar a atenção da sucessão eleitoral, Nicolás Maduro convocou para o último domingo (3) um plebiscito para que os venezuelanos basicamente decidissem se o território de Essequibo pertence ou não à Venezuela, caso que tramita na Corte de Haia e na qual a consulta popular não tem incidência. Trata-se apenas de um teatro para unificar o país em torno de uma causa.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, órgão controlado pelo regime, 96% dos eleitores que participaram do referendo apoiam a ideia de anexar parte do território da vizinha Guiana.

O programa também aborda a crise que rapidamente tomou conta do governo do Equador, fazendo com que o presidente Daniel Noboa, com poucos dias de governo, tenha enviado sua vice para ser embaixadora em Israel.

Os jornalistas ainda comentam novamente de Nayib Bukele e mais um de seus espetáculos em busca de garantir a reeleição, que é inconstitucional, no pleito de fevereiro de 2024.

O podcast, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e de conhecer mais o idioma usado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções.

O programa traz, toda semana, três temas para o debate, em geral com material de apuração própria, e entrevistas com protagonistas da notícia, como presidentes, candidatos, chanceleres e analistas.

A parte gráfica do projeto foi elaborada pelo estúdio Thema.

Ouça o episódio abaixo.