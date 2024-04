A disponibilidade de alimentos orgânicos no Brasil ainda é insuficiente para suprir a crescente demanda da população, segundo estudo apresentado pela Agência Bori em 2023. Pensando nisso, a iniciativa, que tem como objetivo aproximar a ciência da sociedade por meio da imprensa, irá promover um evento voltado a jornalistas para discutir as perspectivas e os desafios da alimentação orgânica no país.

Frutas e legumes orgânicos a venda no mercado do Armazém do Campo (na rua Eduardo Prado), um dos 40 pontos de comercialização de hortifrutis e outros alimentos produzidos por cooperativas ligadas ao MST (assentamentos, agricultura familiar e parceiros) - Eduardo Knapp/ Folhapress

O encontro gratuito será realizado pelo Zoom no dia 10 de abril, das 10h às 11h30, com a presença de Andréia Vigolo Lourenço, doutora em desenvolvimento rural e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Isabel Silva, doutora em agronomia e atualmente gerente executiva de formação e qualificação na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, em Brasília.

As especialistas irão abordar os entraves da produção de alimentos livres de agrotóxicos no país e as possíveis contribuições da ciência para mudar esse cenário.

Poderão participar os profissionais de imprensa cadastrados na Bori e inscritos no formulário de participação até a próxima segunda-feira, dia 8 de abril. A confirmação da inscrição será enviada por email no dia 9, com o link da chamada no Zoom.

Serviço

Coletivas Bori: "Alimentação orgânica no Brasil: perspectivas e desafios"

Data: 10 de abril

Horário: das 10h às 11h30

Local: online, no Zoom