O Centro Dart para Jornalismo e Trauma da Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia e a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal abriram inscrições para um seminário sobre desenvolvimento da Primeira Infância e impacto de questões sociais na vida de crianças.

Seminário vai abordar o desenvolvimento da Primeira Infância e o impacto de questões sociais na vida de crianças - Unsplash

O seminário é voltado a editores de notícias e acontecerá entre os dias 23 e 25 de agosto. Será ministrado no Rio de Janeiro, de forma presencial, cobrindo temas como neurociência do desenvolvimento cerebral precoce, saúde, educação e equidade.

O objetivo do encontro é ampliar e qualificar a discussão sobre as políticas para a Primeira Infância, segundo anúncio publicado no site do Centro Dart.

A organização cobrirá custos com deslocamento, alojamento e alimentação dos 16 a 18 jornalistas selecionados. Para se candidatar, o profissional deve enviar currículo, biografia e carta de interesse.

As inscrições vão até o dia 26 de abril, às 23h59, e estão abertas para editores de todo o país. Mais informações no link.