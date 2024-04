No episódio de número 60 do Podcast Américas, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente do El Mundo em Buenos Aires fazem um mergulho na Colômbia, a terceira maior economia da América do Sul.

O programa traz vozes importantes da política local e é resultado de uma visita de dez dias ao país, com quem o presidente Lula fez um gesto de aproximação, ante as fricções recentes entre Brasil e Argentina.

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala durante uma demonstração de aviões doados pelos Estados Unidos à Polícia Colombiana para extinguir incêndios, na Escola de Aviação Policial em Mariquita, Colômbia - Luisa Gonzalez - 14.fev.24/Reuters

O episódio tem como tema central os desafios do presidente Gustavo Petro, que em agosto completa dois anos à frente do país, e conta como vai a política, sua relação com Congresso e gabinete e as dificuldades para aplicar as reformas prometidas por ele.

