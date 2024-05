Jornalistas de todo o mundo, com ao menos dois anos de experiência, podem se candidatar à bolsa Sir Harry Evans Global de jornalismo investigativo. A iniciativa é uma parceria da Reuters com a Universidade de Durham, na Inglaterra.

Unsplash

Durante nove meses, os bolsistas vão realizar um projeto investigativo na Redação da Reuters em Londres, Nova York ou Toronto, com apoio do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Durham.



Os selecionados vão receber um valor mensal de 4,4 mil libras (aproximadamente R$ 28,7 mil), além de auxílios para subsistência e viagens. A universidade vai pagar até 12 mil libras (cerca de R$ 78 mil) a veículos de imprensa para cobrir custos da licença de jornalistas com vínculo profissional ativo.



As inscrições devem conter uma carta de motivação e uma proposta de pauta investigativa escritas em inglês. É possível se candidatar até 15 de julho por meio deste link.