Entre os dias 22 e 26 de maio de 2024, Belo Horizonte recebe a 12ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte (FIQ BH), considerado o maior do gênero na América Latina.

O evento, com o tema "Onde cabem os quadrinhos?", explorará as interseções entre essa linguagem artística e a sociedade. A programação vai desde aspectos formativos, como a oficina para criar bons personagens, até a divulgação de tendências, com trocas de experiências entre público, profissionais e pesquisadores.

O Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte (FIQ BH) é considerado o maior do gênero na América Latina - Eduardo Knapp/Folhapress

Este ano, o festival vai homenagear a ilustradora gaúcha Ana Luiza Koehler, que se destaca no mercado editorial com produção de histórias em quadrinhos e ilustração científica no campo da arqueologia. E o cartunista Alves, que também é quadrinista, ilustrador, poeta e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Entre as mesas, estão confirmados os debates "Acessibilidade, como funciona a audiodescrição nos quadrinhos?"; "Os prompts estão prontos: HQ, inteligência artificial e direitos autorais"; "O novo quadrinho jornalístico brasileiro" e "Ditadura nunca mais! Quadrinhos e os 60 anos do golpe civil-militar".

O FIQ BH é realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Instituto Periférico, no Minascentro, com entrada gratuita.