A sétima edição do Prêmio IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) de Jornalismo, que tem como objetivo estimular a produção de reportagens sobre matemática, ciência e tecnologia no Brasil, está com inscrições abertas.



O concurso é dividido nas categorias "matemática" e "divulgação científica". Em ambas, os prêmios são de R$ 10 mil para o primeiro colocado, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro.

A categoria "matemática" permite matérias que abordam pesquisas, impacto de olimpíadas do conhecimento e o ensino e uso da disciplina no desenvolvimento de novas tecnologias.



Já a categoria "divulgação científica" engloba reportagens sobre avanços científicos e tecnológicos de todas as áreas do conhecimento.



É possível inscrever até três reportagens ou séries, publicadas em qualquer meio de comunicação entre julho de 2023 e junho de 2024. Trabalhos submetidos em edições anteriores do prêmio não podem ser inscritos novamente.



Os principais critérios do júri são a relevância jornalística do tema, originalidade, profundidade, clareza e qualidade da execução da matéria.



É possível se inscrever até dia 23 de junho, no site do IMPA.