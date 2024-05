A sexta edição do prêmio Biofilia, idealizado pela fundação espanhola BBVA Fronteiras do Conhecimento, que apoia projetos investigativos em ciências ambientais, ecologia e preservação da biodiversidade, está com inscrições abertas para jornalistas, cineastas e documentaristas que tenham contribuído para a comunicação ambiental.

O vencedor vai receber o valor de 100 mil euros (cerca de R$ 557 mil), além de um diploma e uma obra de arte comemorativa. Nas candidaturas de trabalhos feitos por duas ou mais pessoas, o valor será dividido igualmente entre elas.



A BBVA lançou o prêmio em 2019, com o objetivo de reconhecer os esforços de profissionais e organizações de todo o mundo, que tenham ajudado a moldar perspectivas e valores da sociedade em relação ao meio ambiente.



Serão aceitas contribuições feitas até 31 de dezembro de 2023 em diferentes formatos, estilos e canais, como artigos, monografias, livros e projetos em qualquer tipo de mídia —impressa, rádio, televisão, filme, documentário ou internet.



As inscrições podem ser feitas até as 7h do dia 10 de junho, pelo email biophilia-award@fbbva.es. Mais informações podem ser obtidas no site do prêmio.