Jornalistas de todo o mundo interessados em cobrir mudanças climáticas e economia podem se candidatar para concorrer a uma bolsa no Programa de Jornalismo de Economia do Clima da Faculdade de Negócios da Universidade de Nova York (NYU), nos EUA.



O programa vai acontecer presencialmente, no campus Greenwich Village da NYU, nos dias 19 e 20 de setembro deste ano.

Equipe de resgate navegando sobre rua alagada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - REUTERS/ Diego Vara

As sessões vão abordar tópicos como os riscos climáticos na estabilidade financeira, a perda de biodiversidade como risco econômico emergente, as interferências nos mercados imobiliário e de seguros e as mudanças na tomada de decisões corporativas.



Todos os custos, incluindo refeições, serão subsidiados pela NYU. Os selecionados que não residem na região metropolitana de Nova York receberão uma bolsa de US$ 2 mil (cerca de R$10 mil) para cobrir custos de viagem e acomodação. Os demais receberão o valor de US$ 1 mil (R$ 5 mil).



Para concorrer, é necessário enviar uma carta de motivação, currículo e três trabalhos jornalísticos publicados anteriormente. O conhecimento em inglês também é um requisito.



As inscrições podem ser feitas até 31 de maio, no site do programa.