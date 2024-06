Estão abertas as inscrições para o AAAS Kavli Science Journalism Award, prêmio internacional de jornalismo científico da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS) e da Fundação Kavli.

Unsplash

É possível submeter até três trabalhos nas categorias: tiragem em larga escala, tiragem em pequena escala, reportagem elaborada, revista, reportagens em vídeo, grandes reportagens em vídeo, áudio e notícias científicas para crianças.



O primeiro lugar de cada categoria receberá o valor de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 27,8 mil). O segundo, US$ 3 mil (cerca de R$ 18 mil).



Os vencedores devem comparecer à reunião anual da AAAS, em Boston, nos EUA, para receber o prêmio. A iniciativa vai reembolsar os custos de viagem e hotel. Nos trabalhos com mais de um autor ou produtor, serão cobertas as despesas de viagem de apenas uma pessoa.



Serão aceitas reportagens publicadas entre 16 de julho de 2023 a 15 de julho de 2024. Trabalhos feitos em outros idiomas devem estar traduzidos para o inglês.



As inscrições poderão ser feitas até 1º de agosto pelo link: https://sjawards.aaas.org/