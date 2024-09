São Paulo

Desde o começo de setembro, o Projeto Comprova, liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), disponibiliza um pacote de recursos voltado a jornalistas que cobrem as eleições municipais de 2024.

As ferramentas, voltadas para investigação de conteúdos suspeitos na internet, podem ser acessadas pelo chatbot do projeto no WhatsApp por profissionais de comunicação de qualquer veículo no Brasil.

Coalizão de imprensa oferece recursos de checagem para eleições municipais - Gabriela Biló/Folhapress

Um dos recursos é uma caixa de ferramentas digitais que auxiliam na verificação de textos, áudios, imagens e vídeos, além de monitoramento e rastreamento de redes sociais, com a maioria das aplicações gratuitas.

Outra novidade é o manual "Inteligência Artificial: o básico para jornalistas", que mostra os potenciais de uso da IA generativa no jornalismo e também na produção de conteúdos de desinformação. O material ainda aborda a regulamentação do TSE nas eleições de 2024.

O terceiro recurso é uma mentoria gratuita, de até 20 minutos, para orientar jornalistas em investigação de conteúdo suspeito ou falso sobre a eleição em sua cidade. Estão disponíveis até 500 sessões para profissionais de veículos que não fazem parte do Comprova.