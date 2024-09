São Paulo

No sábado (14), a Caixa Cultural de São Paulo recebe a exposição itinerante World Press Photo 2024, que reúne 129 imagens premiadas no principal concurso de fotojornalismo do mundo. Gabriela Biló e Lalo de Almeida, fotojornalistas da Folha, estão entre os contemplados.



Lalo, que já venceu em outras três edições do prêmio, triunfou na categoria regional "foto única", com o retrato "Seca na Amazônia", captado durante a estiagem extrema que atingiu a região em 2023.

Pescador atravessa caminhando o leito seco do rio Solimões, no Amazonas, próximo a comunidade indígena Porto Praia - Lalo de Almeida/Folhapress

Biló recebeu menção honrosa por "Insurreição", que documenta desde a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas em outubro de 2022 até a cobertura dos atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.



Outros dois brasileiros, Felipe Dana e Renata Brito, foram reconhecidos na categoria "formato", com o ensaio "À Deriva", que conta a história de um barco encontrado cheio de homens mortos na costa de Tobago, no Caribe.

A mostra, que já passou por Amsterdã, Londres, Sydney e Cidade do México, será exibida em mais de 60 cidades ao redor do mundo. Antes de chegar à capital paulista, esteve em cartaz na Caixa Cultural do Rio de Janeiro.



É possível visitar a exposição de terça a domingo, das 9h às 18h, até 10 de novembro. A entrada é gratuita.

Fundada em 1955, a fundação World Press Photo, com sede em Amsterdã, na Holanda, organiza o maior prêmio dedicado ao fotojornalismo no mundo. Em 2024 foram 61.062 inscrições de 3.851 fotógrafos de 130 países.