Seis vezes campeão do Campeonato Francês, o tradicionalíssimo Bordeaux, fundado em 1881, perdeu a chance de voltar à primeira divisão devido à agressão de um torcedor seu a um atleta adversário na rodada final da Ligue 2.

Rebaixado ao terminar em último lugar na temporada 2021-2022, o time que tem no elenco o meia brasileiro Fransérgio (ex-Athletico-PR, Criciúma e Ceará) precisava ganhar do Rodez e torcer contra o Metz, que enfrentava o Bastia no mesmo horário.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, a ampla maioria dos 42 mil torcedores que lotavam o estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux, foi surpreendida com um gol do Rodez, que precisava ganhar para tentar escapar da queda para a terceira divisão.

Lucas Buadés, o autor do gol, comemorava com companheiros quando um torcedor do Bordeaux invadiu o campo e agrediu, com um empurrão, o meia do Rodez e também seu colega Younoussa, que desmoronaram juntos.

Younoussa (esq.) e Buadés, do Rodez, caídos no campo do Bordeaux depois de serem empurrados por torcedor em jogo da 2ª divisão francesa - Reprodução/Twitter

Buadés não se levantou. Ficou ali, estirado.

O árbitro Nicolas Rainville interrompeu o jogo para atendimento médico. Não houve recuperação, e o atleta teve de ser retirado de maca do gramado para continuar a receber cuidados no vestiário.

Rainville, afirmando seguir protocolo da competição, aguardou 30 minutos e, como não houvesse recuperação de Buadés (de acordo com o árbitro, o jogador teve uma concussão), suspendeu a partida, deixando a decisão do que ser feito para o tapetão.

Pequena pausa para explicações aos menos familiarizados com termos médicos e futebolísticos.

Concussão é uma disfunção temporária no cérebro, com efeitos como dor de cabeça, perda de memória, tontura, falta de coordenação e confusão mental.

Tapetão é a decisão tomada por autoridades, geralmente constituídas em um tribunal esportivo, sobre algum questionamento relacionado a uma partida ou campeonato.

Ao ver o vídeo em que Buadés é empurrado e cai (meio de lado), não dá para concluir que ele bateu a cabeça com força. Há quem diga que o atleta encenou, pois isso interessaria a sua equipe, mas não dá para ter certeza disso.

A definição sobre o caso demorou dez dias, até que o Comitê Disciplinar da liga determinou que a partida não seria reiniciada, como desejava o Bordeaux, e que a vitória seria dada ao Rodez.

Com esse veredicto, o Bordeaux perdeu a chance de superar o Metz –precisaria de uma goleada para passar o concorrente, que ganhou na última rodada e ficou três pontos à frente e com melhor saldo de gols– e, terminando em terceiro lugar, não pôde regressar à elite.

Além disso, a equipe começará o campeonato de 2023-2024 com um ponto negativo e o setor sul de seu estádio ficará fechado para os torcedores por duas partidas.

O Rodez, com os três pontos somados, ultrapassou o Annecy e se manteve na Segundona.