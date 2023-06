Ramsdale; Reece James, Éder Militão, Gvardiol e Alphonso Davies; Gavi, Bellingham e Pedri; Saka, Haaland e Vinicius Junior.

Do goleiro ao ponta-esquerda, em um esquema 4-3-3, essa é a formação mais valiosa do mundo, contando com dois brasileiros: o zagueiro Militão e o atacante Vini Jr.

A conclusão vem da observação de lista formulada pelo Cies (Centro Internacional de Estudos Esportivos), instituto europeu que realiza pesquisas focadas no esporte, com acentuada ênfase no futebol.

Vinicius Junior em partida do Real Madrid pela Copa do Rei da Espanha; estudo o aponta como o segundo jogador mais valioso no futebol - Cristina Quicler - 6.mai.2023/AFP

Levantamento publicado no dia 6 deste mês mostrou, com base em modelo matemático do centro de estudos suíço (que inclui duração do contrato, idade, experiência, estatísticas em campo e participações pela seleção nacional, entre outras variáveis), que essa equipe é avaliada em 1,625 bilhão de euros (R$ 8,6 bilhões).

É um time, já que conta com 11 jogadores (além dos dois brasucas, são quatro ingleses, dois espanhóis, um croata, um canadense e um norueguês), mas ao mesmo tempo não é, já que somente imaginário –só existe no papel e esses atletas jamais irão atuar todos juntos.

Desses 11, 9 estiveram na Copa do Mundo de 2022. Não foram ao Qatar o lateral inglês James, que estava lesionado, e o centroavante Haaland, pois a Noruega não se classificou.

Nem todos, entretanto, foram titulares em suas seleções. Ramsdale ficou na reserva de Pickford no English Team, e Militão, que acabou atuando improvisado na lateral, era o substituto de Thiago Silva ou Marquinhos na zaga do Brasil.

Haaland, o supergoleador do Manchester City, é de acordo com o Cies o mais valiosos desse "time dos sonhos": vale 245,1 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão). A seguir vêm Vini Jr., do Real Madrid (196,3 milhões de euros, ou R$ 1,04 bilhão), e Saka, do Arsenal (195,8 milhões de euros, ou R$ 1,037 bilhão).

Além do trio de atacantes, o único a ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão é o meio-campista inglês Bellingham, compatriota de Saka. Seu valor foi calculado em 190,2 milhões de euros, 85% a mais do que o Real Madrid pagou (103 milhões de euros) para tirá-lo neste mês do Borussia Dortmund.

O inglês Bellingham comemora gol pelo Borussia Dortmund; ele foi negociado com o Real Madrid neste mês por 103 milhões de euros - Ina Fassbender - 13.mai.2023/AFP

O quinto na lista do Cies (que avaliou mais de 30 mil jogadores em 75 países), que não entrou no time que montei porque as posições de ataque já estavam ocupadas, é um outro brasileiro, Rodrygo (184,5 milhões de euros), colega de Vini Jr. e Militão, e agora de Bellingham, no Real.

Rodrygo, assim como os meias-atacantes Musiala (alemão, 170,2 milhões de euros) e Phil Foden (inglês, 166,8 milhões de euros), são mais bem avaliados que o fenomenal francês Mbappé (163,2 milhões de euros), campeão mundial em 2018 e vice em 2022, que é o décimo colocado na relação do Cies.

No mundo real, sem considerar estimativas como as citadas neste texto, a transferência mais cara de um futebolista foi a de Neymar, que em 2017 saiu do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros.

A seguir, a idade, a nacionalidade, o time, a posição e o valor em euros (segundo o Cies) de cada um dos integrantes da "equipe" mais cara da atualidade.

O norueguês Haaland, avaliado em R$ 1,3 bilhão pelo Cies, festeja o título da Champions League que ganhou com o Manchester City - Jason Cairnduff - 12.jun.2023/Reuters

Erling Haaland (22, Noruega, Manchester City, atacante): 245,1 milhões Vinicius Junior (22, Brasil, Real Madrid, atacante): 196,3 milhões Bukayo Saka (21, Inglaterra, Arsenal, atacante): 195,8 milhões Jude Bellingham (19, Inglaterra, Real Madrid, meia): 190,2 milhões Pedri Gonzáles (20, Espanha, Barcelona, meia): 178 milhões Pablo "Gavi" Gavira (18, Espanha, Barcelona, meia): 174,1 milhões Josko Gvardiol (21, Croácia, Leipzig-ALE, zagueiro): 114,9 milhões Éder Militão (25, Brasil, Real Madrid, zagueiro): 108,4 milhões Aaron Ramsdale (25, Inglaterra, Arsenal, goleiro): 78,6 milhões Reece James (23, Inglaterra, Chelsea, lateral direito): 74,8 milhões Alphonso Davies (22, Canadá, Bayern de Munique, lateral esquerdo): 68,7 milhões

O argentino Messi, 36, o português Cristiano Ronaldo, 38, e Neymar, 31, não aparecem no top 100 do levantamento do Cies muito provavelmente devido à idade mais avançada.

Só há um jogador com mais de 30 anos entre os cem mais valiosos: o egípcio Mohamed Salah, 31, do Liverpool, na 82ª posição, com custo de transferência estimado em 61,2 milhões de euros (R$ 322,5 milhões).