Completando duas semanas, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, da Palestina, causa complicações no andamento do futebol na Europa.

Apesar de Israel estar localizado na Ásia, os clubes locais, assim como sua seleção, atuam em competições europeias, já que a Associação de Futebol de Israel é filiada desde 1994 à Uefa, a entidade que controla o futebol no velho continente.

A mudança de confederação do futebol israelense, da Ásia para a Europa, ocorreu devido ao histórico de desentendimentos políticos e religiosos com países do Oriente Médio, que impediam relações diplomáticas e afetavam a participação em competições esportivas.

Com a deflagração da Guerra Israel-Hamas, a Uefa definiu que os jogos dos torneios de clubes que ela organiza não serão, até segunda ordem, realizados em solo israelense.

Diz o comunicado da Uefa: "A Federação de Futebol de Israel e os clubes Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv foram instados a propor estádios alternativos, fora do território de Israel, para os seus jogos como mandantes, a serem usados enquanto esta decisão vigora".

Isso afeta dois clubes, o Maccabi Tel Aviv e o Maccabi Haifa –que são os maiores campeões nacionais, com 23 e 15 títulos, respectivamente–, e muito provavelmente afetará a seleção do país.

Israel enfrentaria na capital do país (Tel Aviv), no dia 12 deste mês (quinta-feira retrasada), a Suíça pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

A partida, vital para as pretensões de ambos, foi adiada para o dia 15 de novembro e, caso o conflito na região não esmoreça até as vésperas dessa data, o que hoje se mostra improvável, terá de ser realizada em campo neutro.

As duas seleções estão no Grupo I, a Suíça em segundo lugar (15 pontos, com três jogos a realizar), e Israel em terceiro (11 pontos, faltando quatro jogos, pois, além de não ter recebido a Suíça, não pôde atuar no dia 15, como visitante, contra o Kosovo).

A Romênia, que jogou normalmente na data Fifa, obtendo uma vitória e um empate, assumiu a liderança (16 pontos, com dois jogos a disputar).

Os dois primeiros do grupo, completado pelas eliminadas Belarus e Andorra, classificam-se para o Europeu de seleções, que será na Alemanha em junho e julho do próximo ano.

Gavriel Kanichowsky comemora seu gol, o único do jogo em que Israel ganhou da Belarus em Tel Aviv, pelas Eliminatórias da Euro-2024, antes do começo da guerra no Oriente Médio - Jack Guez - 12.set.2023/AFP

Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv terão que escolher um outro país e estádio, e chegar a um entendimento com o governo e federação de futebol dessa nação (ou nações, se for mais de uma), para disputar o próximo jogo do torneio europeu de que participam.

O Maccabi Haifa está na Liga Europa, o segundo interclubes europeu em importância, atrás da Champions League. No dia 9 de novembro, receberia o espanhol Villarreal na cidade portuária localizada no norte de Israel –o duelo não será mais lá.

Antes disso, as duas equipes duelariam na Espanha na próxima quinta, dia 26, porém o jogo passou para o dia 6 de dezembro.

Torcedores do Maccabi Haifa apoiam o time na partida da Liga Europa contra o Panathinaikos, da Grécia, no estádio Sammy Ofer, em Israel; com a guerra na região, a Uefa proibiu a realização no país de jogos de torneios por ela organizados - Jack Guez - 5.out.2023/AFP

O Maccabi Tel Aviv disputa a Liga Conferência, que está em sua terceira edição e fica atrás em relevância, no continente, da Champions e da Liga Europa.

O time receberia no dia 26 deste mês o Zorya Luhansk –coincidentemente, equipe de outro país em guerra e que não pode jogar na Ucrânia, tendo de mandar seus jogos em campo neutro (na Polônia). A partida foi remarcada para 24 de novembro.

Assim, os dois Maccabis (a palavra Maccabi é relacionada a organizações e eventos esportivos e culturais judaicos), se a guerra permitir que os jogadores saiam de Israel, atuarão proximamente em uma nação que os acolha temporariamente.