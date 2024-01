Primeiro de janeiro de 2024. Dia da Confraternização Universal.

No Brasil e no mundo, muita gente está de férias ou de folga. Na praia ou no campo, as pessoas se reúnem com a família e os amigos para comer, beber, conversar. Para começar o ano novo de forma leve e positiva. Algumas se curam da ressaca da festa da virada.

E tem quem esteja jogando bola. Não somente de forma amadora, aquele joguinho de "casados x solteiros", mas em alto nível.

Em Tóquio, Sugawara e Kawamura comemoram gol do camisa 5 no amistoso entre Japão e Tailândia, vencido pelos japoneses por 5 a 0 - Issei Kato - 1º.jan.2024/Reuters

O 1°/1 tem agendadas dezenas de jogos de futebol em vários países. O Brasil não é um deles –por aqui, só no dia 2, com o começo da Copa São Paulo de juniores.

Eram duas da tarde em Tóquio (duas da madrugada em Brasília) quando soou o apito do árbitro sul-coreano Kim Woo-sung para a primeira partida do novo ano.

O Japão, 17º colocado no ranking da Fifa, recebeu a Tailândia (113ª colocada) em amistoso entre seleções asiáticas no estádio nacional da capital japonesa.

Ao Tanaka (dir.) comemora ao marcar para o Japão contra a Tailândia, no Estádio Nacional de Tóquio, o primeiro gol de 2024 - Issei Kato - 1º.jan.2024/Reuters

Depois de um primeiro tempo sem abertura de contagem, coube ao meia Ao Tanaka, que atua pelo Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão da Alemanha, fazer o primeiro gol de 2024. Ele finalizou com sucesso aos 5 minutos da etapa final.

Esse tento prenunciou uma goleada. Os japoneses marcaram outras quatro vezes na meta defendida pelo goleiro Patiwat Khammai. Placar final: 5 a 0.

Um momento de alegria localizada para o Japão que precedeu um de consternação nacional, devido ao forte terremoto que atingiu parte da nação nesta segunda-feira.

O 1º de janeiro de futebol marcou ou marcará presença em outros 14 países.

A Inglaterra é o que realiza mais jogos, incluindo um da Premier League, o campeonato de elite (o líder Liverpool, do goleiro brasileiro Alisson, recebe o Newcastle, dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton). Há partidas em outras sete divisões na terra do rei Charles.

Os outros países com agenda futebolística no 1°/1 são Irlanda do Norte, País de Gales (Europa), Antígua e Barbuda (América Central), Austrália (Oceania), Egito, Serra Leoa, Tanzânia (África), Arábia Saudita, China, Iêmen, Irã, Israel e Emirados Árabes Unidos (Ásia).

Os Emirados Árabes, além de jogos de competições de jovens (sub-19), abrigaria o amistoso entre China e Hong Kong, na capital Abu Dhabi.