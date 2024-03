A segunda divisão do Campeonato Brasileiro é a competição que registra o maior número de faltas por partida: 30,34, em média.

A conclusão é de estudo do Cies (Centro Internacional de Estudos Esportivos), instituto suíço, feito com dados das empresas StatsPerform e Wyscout, que analisou o número de faltas cometidas em 71 campeonatos do mundo, nos cinco continentes.

O período da pesquisa vai de 20 de fevereiro de 2023 a 20 de fevereiro de 2024, englobando assim todos os 380 confrontos da Série B do ano passado, cujo campeão foi o Vitória.

A Segundona brasileira é a única competição em que a quantidade de infrações supera as três dezenas por partida. Em segundo lugar está o Campeonato Sérvio (29,99 faltas por jogo) e em terceiro, o Campeonato Grego (29,72).

Na outra ponta da lista figura o Campeonato Holandês. Somente a competição de 18 clubes em que atuam Ajax e PSV possui por partida, em média, um número de faltas inferior a 20: 19,96.

Os dois outros campeonatos com a menor quantia de infrações por jogo são o Norueguês (20,02) e o Australiano (20,93).

A divisão de elite do Brasileiro (Série A) não fica muito atrás da Segundona. Foram 28,53 faltas por partida na edição de 2023, o que a deixa em sexto no ranking dos campeonatos mais faltosos.

Cássio, goleiro do Corinthians, faz falta em Júnior Santos, do Botafogo, em jogo no estádio Nilton Santos, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro - Sergio Moraes - 11.mai.2023/Reuters

Na América do Sul, não há país em que se cometa mais infrações por jogo que o Brasil. No Campeonato Argentino, por exemplo, a média é de 24,07. O Campeonato Paraguaio é o menos faltoso na região: 21,88 faltas por partida.

Nas cinco principais ligas europeias (primeiras divisões de Alemanha, Espanha, França Inglaterra e Itália), a com o maior número de faltas por partida é o Campeonato Espanhol (25,65) e a com o menor, o Inglês (22,12).

Campeonatos com mais faltas por jogo

Campeonato Brasileiro (2ª divisão): 30,34 Campeonato Sérvio: 29,99 Campeonato Grego: 29,72 Campeonato Cazaque: 29,68 Campeonato Português (2ª divisão): 28,70

Campeonatos com menos faltas por jogo

Campeonato Holandês: 19,96 Campeonato Norueguês: 20,02 Campeonato Australiano: 20,93 Campeonato Israelense: 21,04 Campeonato Sul-Coreano: 21,20

O estudo também apresentou os campeonatos campeões na distribuição de cartões pela arbitragem.

Nos amarelos, tanto a Série A como a Série B do Brasil estão no top 5, com média por partida, respectivamente, de 5,59 e 5,57.

Acima das duas divisões brasileiras aparecem o Campeonato Uruguaio (6,07 cartões amarelos por jogo) e o Campeonato Boliviano (5,94). Em quinto na lista está o Campeonato Peruano (5,50).

Os árbitros japoneses são os que menos distribuem cartões amarelos: 2,73 por duelo, na segunda divisão, e 2,82, na primeira.

A Segundona do Japão é a que tem menos jogadores expulsos: a média de cartões vermelhos mostrada por partida é de 0,10, ou seja, um atleta "vai para o chuveiro" a cada dez jogos.

E o Campeonato Boliviano está no topo dos que mais registram cartões vermelhos: 0,61 por partida. No Brasileiro da Série A, a média é de 0,32 e no da Série B, de 0,31.

Por fim, o estudo revela que os árbitros das ligas brasileiras estão entre os que mais ofertam tempo extra aos jogos devido a paralisações (atendimento devido a contusões, comemorações de gols, substituições etc.).

Em média, os acréscimos são de 12min42s por jogo na Série A e de 12min35s na Série B. Mais, só em duas competições no Oriente Médio: o Campeonato Qatariano (13min49s) e o Campeonato Saudita (13min48s).