O gol de Vinicius Junior aos 37 minutos do segundo tempo da decisão da Champions League 2023/2024, no estádio de Wembley, na Inglaterra, não significou apenas a ampliação da vantagem do Real Madrid, para 2 a 0, diante do Borussia Dortmund, que foi o placar final.

Significou para o ex-flamenguista e titular da seleção brasileira se tornar o principal artilheiro do Brasil em finais do mais badalado campeonato continental do planeta, disputado desde a temporada 1955/1956.

Vini Jr. soma dois gols em decisões de Champions. O primeiro ele marcou na final de 2022, vitória por 1 a 0 contra o Liverpool.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Neste sábado (1º), o camisa 7 do gigante espanhol –disparado o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, com 15 conquistas– balançou as redes do time alemão em sua primeira e única finalização.

Recebeu passe preciso de Bellingham, que tinha recebido um "presente" do lateral esquerdo Maatsen –errou bisonhamente um passe na defesa–, e de canhota, de dentro da grande área, tocou com classe no canto direito do goleiro Kobel.

Comemorou com o tradicional sorriso, o sorriso mais largo e gostoso do futebol, dizendo algumas vezes na direção da torcida: "Eu estou aqui".

Certamente uma resposta, em tom de desabafo, para quem talvez duvidasse de sua capacidade de decidir –fazia até então uma partida mediana, sem brilho.

E um recado para que todos se lembrem de que, depois da infância pobre em São Gonçalo (RJ), e de todos os ataques racistas que vem enfrentando na Europa, ele está no topo do futebol, brilhando intensamente.

Vinicius Junior festeja em Wembley seu gol, o segundo do Real Madrid na decisão da Champions League contra o Borussia Dortmund - Carl Recine - 1º.jun.2024/Reuters

Vini Jr. agora tem, em finais de Champions, um gol de pé direito (o bom) e um gol de pé esquerdo (melhor que o outro nesse jogo na capital inglesa).

Os outros brasileiros que fizeram, uma vez cada um, gol em decisão da Liga dos Campeões são Jair da Costa (Inter de Milão, em 1965), Juary (Porto, em 1987), Lúcio (Bayer Leverkusen, em 2002), Carlos Alberto (Porto, em 2004), Belletti (Barcelona, em 2006), Marcelo (Real Madrid, em 2014), Neymar (Barcelona, em 2015) e Casemiro (Real Madrid, em 2017).

Também marcaram em final dois brasileiros que depois obtiveram cidadania de outros países, um a da Itália, outro a de Portugal: Altafini (Mazzola), pelo Milan em 1963, e Deco, pelo Porto em 2004.

Só um de todos os mencionados saiu de campo derrotado: o zagueiro Lúcio. O adversário do alemão Leverkusen naquela final europeia? O Real Madrid.

No total, Vini Jr., que está com 23 anos, acumula 21 gols na Champions e está atrás dos compatriotas Neymar (43 gols), Kaká (30), Rivaldo (27), Jardel (25), Élber, Gabriel Jesus, Mazzola (24 cada um) e Roberto Firmino (23).

Desses, estão na ativa Neymar, 32, Firmino, 32, e Gabriel Jesus, 27. Somente Jesus, porém, atua no futebol europeu, pelo inglês Arsenal.