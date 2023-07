Lisboa

O número de brasileiros barrados na chegada a Portugal aumentou 28,2% em 2022, mostra o novo Relatório de Imigração, Asilo e Fronteira. Das 1.749 pessoas que tiveram a entrada recusada no país europeu, 1.262 tinham passaporte do Brasil, o que representa 72,2% do total.

Em 2021, ano ainda com restrições de viagens internacionais por conta da pandemia do coronavírus, 984 brasileiros foram barrados pelas autoridades portuguesas.

Passageiros aguardam bagagens no aeroporto de Lisboa, em Portugal - Pedro Fiuza 28.jul.2022/Xinhua

Com 70 cidadãos não admitidos em 2022, o Reino Unido aparece em um distante segundo lugar na lista das nacionalidades, com 4% do total de estrangeiros recusados.

Apesar do crescimento da quantidade de brasileiros barrados, as cifras atuais representam menos da metade dos 3.965 cidadãos do Brasil com entrada recusada em Portugal em 2019, antes da emergência sanitária da Covid-19.

Embora os brasileiros não precisem de visto de turismo para a União Europeia, os agentes de imigração podem recusar a entrada dos viajantes em casos como a falta de documentação adequada ou em suspeita de imigração irregular.

Segundo o relatório, a maior parte dos brasileiros foi barrada por "ausência de motivos que justifiquem a entrada" em Portugal. O aeroporto de Lisboa, o maior do país, concentrou a maioria dos casos.

Ainda que o processo seja normalmente lento e burocrático, Portugal permite a regularização de estrangeiros que chegaram como turistas, mas permaneceram para viver e trabalhar sem a permissão adequada. Essa tem sido a principal via de imigração dos brasileiros, apesar dos riscos e dos problemas causados pelo período de irregularidade.

Em 2022, pelo sétimo ano consecutivo, a quantidade de brasileiros no país, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, aumentou. De acordo com o novo relatório, há agora 239.744 residentes legais: um crescimento de 17,1% em comparação a 2021.

O número real de cidadãos dos Brasil é, porém, bem maior. As estatísticas não incluem quem tem dupla cidadania portuguesa ou de outro país da União Europeia e nem aqueles que estão em situação irregular em território português.

Os dados, referentes a 2022, também não incluem os milhares de brasileiros legalizados de forma automática através da nova autorização de residência especial para cidadãos da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).

Das mais de 131 mil solicitações realizadas até o começo de junho, cerca de 108,4 mil (82,8%) foram de imigrantes do Brasil.