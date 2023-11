São Paulo

uem teve algum contato com a obra do autor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) vai perceber logo no início: aquele senhor sentado em uma cadeira, com as mãos apoiadas sobre uma bengala, e cheio de reflexões trata-se do escritor. Mas não "somente" dele.

É que o protagonista de "O Outro Borges", em cartaz no teatro Paulo Autran, Sesc Pinheros, é na verdade o Escritor: a representação de Borges em sua forma mais lúdica e poética; um personagem que vive para fazer uma ode à literatura.

Enquanto se prepara para viajar para a Suíça com a Mulher (vivida por Helô Castilho, que representa as mulheres da vida do autor), o Escritor (Marcello Airoldi) precisa encarar uma iminente ameaça: a linha do metrô que irá desalojar ele e sua mãe da casa, em Buenos Aires. O aviso de despejo pode chegar a qualquer momento; eles aguardam a visita do Engenheiro, que é quem trará a notícia.

Chiara Lazzaratto e Marcello Airoldi em cena de 'O Outro Borges' - João Caldas/Divulgação

Nesse momento de incertezas, o Escritor se vê de frente com a Jovem (Chiara Lazzaratto), uma menina do sul da Argentina, filha do primo da governanta que cuida da casa. Ela traz o frescor, a curiosidade e também a missão de herdar o legado do Aleph, o ponto mágico e central da obra do argentino –que na peça está representado pelo fim de um labirinto, no meio das estantes da biblioteca.

Por meio da figura da Governanta, uma mulher proletária que perdeu marido e filho para a repressão política, a peça perpassa também a relação de Jorge Luis Borges com a ditadura argentina (a qual ele primeiro apoiou para só depois rechaçar).

Todo o realismo fantástico da obra borgeana é guiado no palco pelo Filósofo (Dagoberto Feliz), personagem que mistura a mágica com a realidade. E que lembra o espectador de que, no final, não se trata de uma biografia. "O Outro Borges" é, na verdade, de uma grande e delicada homenagem à arte.

Marcello Airoldi e Helô Cintra Castilho em cena de 'O Outro Borges' - João Caldas/Divulgação

*

O Outro Borges. Texto: Samir Yazbek. Direção: Marcelo Lazzaratto. Teatro Paulo Autran - Sesc Pinheiros. Rua Pais Leme, 195, Pinheiros, São Paulo. Sexta e sábado: 21h. Domingo: 18h. Até 10 de dezembro. Ingressos: Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 15 (credencial).