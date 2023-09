A desigualdade racial é um traço marcante da identidade do Brasil, não à toa, o simples tema "desigualdade" chega aos nossos olhos e ouvidos já meio gasto, como algo dado e inerente a experiência de viver no nosso país.

Por certo, todos os dias vivemos alguma situação ou presenciamos algum contexto em que a desigualdade se coloca em cena. Quando, por exemplo, mulheres estão diante de uma liderança majoritariamente masculina ou ainda quando pessoas brancas desfrutam de momentos de lazer e não encontram nenhuma pessoa negra. A desigualdade está nas universidades públicas, quando parte significativa dos docentes e alunos são brancos, ou ainda está presente quando a grande parte dos entregadores são negros.

Evento ocorre em 15 de setembro em São Paulo (SP), em auditório do Insper - Divulgação

A desigualdade está presente quando a maior parte dos trabalhos domésticos se centralizam na mão de mulheres negras, ou ainda quando são essas, em sua maioria, as provedoras de muitas famílias. A desigualdade está presente quando olhamos para a fora do vidro do carro e reconhecemos semelhanças entre as pessoas em situação de rua.

Mas, apesar desse insistente DNA desigual, segue sendo importante desacostumarmos nosso olhar para que seja possível analisar, questionar e agir diante dessa realidade que tem urgência em ser transformada.

Com o objetivo de promover debates que ampliam a discussão sobre desigualdade racial no Brasil, o Núcleo de Estudos Raciais do Insper promove nessa sexta-feira, dia 15 de setembro, uma série de painéis que abordam as facetas da desigualdade racial no Brasil. O encontro reúne pesquisadores, economistas, ativistas e figuras que atuam no poder público para engrossar reflexões e incentivar iniciativas que contribuam para a agenda pública de ações de combate às desigualdades.

O evento, aberto ao público por meio de inscrição, acontece no anfiteatro do Insper e terá em sua programação cinco mesas com foco em temas caros à sociedade: educação, violência, desdobramentos das desigualdades e políticas públicas. Quais são os impactos das políticas afirmativas na redução das desigualdades? Por que algumas pessoas estão mais suscetíveis a sofrer uma abordagem policial violenta? Qual é a importância da educação para parear o acesso ao mercado de trabalho? São algumas das questões que devem permear os painéis.

Responsável pela consolidação do Índice Folha de Equilíbrio Racial (Ifer) e o Índice ESG de Equidade Racial (IEER), o Núcleo de Estudos Raciais do Insper é formado por uma rede de pesquisadores que tem como missão contribuir para o debate sobre a desigualdade racial no Brasil por uma perspectiva econômica, que se debruça sobre dados e gera conhecimento a partir de estudos analíticos e empíricos.

"O Núcleo é um centro de pesquisa voltado para gerar dados e evidências relacionadas à agenda social e racial no Brasil e tem como propósito contribuir com discussões que contribuam para a formulação de políticas públicas de impacto. Entretanto, quando olhamos para os dados hoje, percebemos que, em muitas dimensões, o avanço na redução das disparidades foi pouco ou quase nada. Nesse sentido, o evento cumpre o papel de devolver para a sociedade o suporte que tivemos para realizar os estudos e promover um amplo debate que fomente mudanças", diz Michael França, coordenador do Núcleo de Estudos Raciais.

O encontro "a cor da desigualdade" é sobretudo um convite para ampliar o olhar sobre os marcadores e os aspectos que alimentam as disparidades no nosso país a partir do diálogo e do compartilhamento de conhecimentos adquiridos por acadêmicos, profissionais, especialistas e formadores de opinião. Na ocasião, além dos desafios relacionados aos temas, também serão apresentadas algumas contribuições realizadas pelos pesquisadores associados ao Núcleo, assim como, a agenda de pesquisa futura.

Para finalizar o dia de reflexão, o Núcleo de Estudos Raciais do Insper convida a todos para um momento de troca e descontração pós-evento, no espaço Al Janiah, a partir das 18h.

Data: 15 de setembro de 2023

Horário: 8h30 às 17h

Local: Auditório Steffi e Max Perlman – Térreo, do Insper, localizado no endereço Rua Uberabinha, s/n - Vila Olímpia, em São Paulo (SP).



O editor, Michael França, pede para que cada participante do espaço "Políticas e Justiça" da Folha sugira uma música aos leitores. Nesse texto, a escolhida pelo Núcleo foi "Identidade", de Jorge Aragão.