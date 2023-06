Um calo apareceu no meu dedo indicador, assim como quem não quer nada: natural, altinho, indicando excesso de uso.



Se fosse no dedo mínimo, eu não ligaria, no anelar desconfiaria de mim, no médio talvez riria.

Mas no indicador, esse deixou-me encucada.

Seria por excesso de uso? Uso canetas, às vezes machuquei-me no cortador de papel ou qualquer coisa do gênero. Ou então estou apontando para muita gente.

Leitora questiona se apontar dedo para erro dos outros causou calo incômodo - Freepik/bedneyimages

Não sei, me veio um peso antes desconhecido, uma estranheza natural dessas coisas idearias meio mórbidas sobre pensar no julgamento.

Julgar o próximo é complicado como escrever com um calo no dedo de apoio: você sente cada curva da letra, caindo no papel ou cuspida na cara, a necessidade de promover uma ordem de parada mental.

O fluxo de pensar crítico é tanto que o indicador treme ao segurar o isqueiro, apoiar o cigarro e escrever, sem mimeógrafo para girar e refletir.

Dessa pequena desavença com o cotidiano, sinto uma perturbação dolorida de que devo julgar menos, hidratar mais minha mão para tirar o calo e a mente para tirar o asco.

Mel Lyz é estudante de jornalismo.

O blog Praça do Leitor é espaço colaborativo em que leitores do jornal podem publicar suas próprias produções. Para submeter materiais, envie uma mensagem para leitor@grupofolha.com.br