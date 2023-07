São Paulo

Governadores e parlamentares dos estados do Sul, Sudeste e do Mato Grosso do Sul vão se reunir na noite desta terça-feira (4) em Brasília para tratar da reforma tributária. Está prevista uma declaração dos participantes ao final do encontro.

Pelo menos quatro desses governadores querem adiar a votação marcada para esta semana para o segundo semestre, conforme noticiou a coluna Painel S. A., da Folha.

Estão previstas as presenças de Cláudio Castro (PL-RJ), Eduardo Leite (PSDB-RS), Eduardo Riedel (PSDB-MS), Jorginho Mello (PL-SC), Ratinho Júnior (PSD-PR), Renato Casagrande (PSB-ES), Romeu Zema (Novo-MG) e Tarcísio Freitas (Republicanos-SP), além de deputados e senadores das bancadas dessas regiões.

Governadores em encontro do Consórcio Integração Sul e Sudeste, no início de junho - Rogério Santana-03.jun.2023/Governo do Rio de Janeiro

O evento é promovido pelo Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) e pelo Cosud (Consórcio de Integração do Sul e do Sudeste).

Um dos principais pontos de divergência entre os estados é o Conselho Federativo que vai administrar o novo tributo que irá substituir os dos principais impostos dos estados e municípios.

Em um encontro na última sexta-feira (30) no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) e empresários do setor de serviços fecharam posição contra a versão atual da reforma tributária.

Na segunda-feira anterior (26), o governador defendeu a necessidade de revisão do texto apresentado na semana passada, sobretudo no que diz respeito à criação de um conselho federativo, com gestão compartilhada por estados, Distrito Federal e municípios, que centralizaria a arrecadação do novo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), tributo que unifica o ICMS estadual com o ISS municipal.