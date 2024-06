Brasília

A demanda do setor de bares e restaurantes para se beneficiar de créditos tributários dos futuros tributos sobre consumo CBS e IBS foi acolhida pela equipe econômica. O governo vai ajustar o texto do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária (PLP 68/2024).

O atendimento do pleito setorial foi anunciado nesta terça-feira (18) por Camilla Cavalcanti, diretora de Programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, durante audiência pública na Câmara.

De acordo com Camilla, a mudança foi acordada com os governos estaduais. O texto original vedava o crédito de parte do imposto recolhido.

"Ficou assim [no PLP 68] porque tanto o setor quanto os estados apoiaram essa ideia. Até nós, União, inicialmente, queríamos que houvesse a apropriação de créditos na entrada para gente manter a lógica de não cumulatividade", afirmou.

Bares e restaurantes às margens da represa Guarapiranga, na capital paulista - Karime Xavier-1º.maio.2024/Folhapress

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) comentou a mudança que vai permitir abater parte dos impostos. "Nós queremos os créditos", disse o presidente da entidade, Paulo Solmucci Jr.

O setor também espera ser atendido com a mudança no tributo incidente sobre a gorjeta de 10% e a exclusão de receitas de terceiros por meio de delivery realizado por plataformas digitais. De acordo com a Abrasel, os valores não integram a base de lucro de bares e restaurantes, justificando a exclusão do cálculo do imposto devido.

A retirada da operação de delivery da base de cálculo do imposto de bares e restaurantes está em análise entre deputados e equipe econômica. "As bases de cálculo do delivery estão sendo avaliadas. Obviamente a decisão final é política do Congresso", disse Camilla.

No caso da gorjeta, o pleito é para que o valor parcial repassado a funcionários conforme acordo coletivo sindical também integre a base de cálculo não tributada. No texto original do projeto, apenas a gorjeta repassada integralmente aos funcionários ficaria isenta.

Outra demanda em análise no grupo de trabalho da Câmara trata da faixa de tributação. A Abrasel cobra benefício superior aos 60% de redução na alíquota média de 26,5% sugerido no texto original do projeto.

A entidade disse que o percentual aumentaria a carga tributária atual do setor, cujo atraso no recolhimento de impostos atinge 40% dos estabelecimentos no país. "Esperamos que o texto que saia da Câmara corrija essas distorções", disse Solmucci Jr.

A diretora da Fazenda sugeriu que o pedido pode ser atendido. "As alíquotas serão ajustadas para manter a carga tributária que se tem hoje", afirmou Camilla.