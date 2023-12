São Paulo (SP)

Quando se fala em turismo em São Paulo logo as pessoas imediatamente associam com as atrações do centro histórico da cidade, onde comumente a maioria das pessoas vão passear, sejam eles turistas em visita ou mesmo os próprios paulistanos que muitas vezes conhecem outras cidades do Brasil ou exterior e não conhece onde vivem, geralmente por falta de incentivo público ou preconceito.

PASSEAR EM BAIRROS DISTANTES? SÓ SE FOR NO EXTERIOR...

É bastante curioso quando paulistanos embarcam em um avião rumo a Buenos Aires, por exemplo, e depois de visitar as atrações do centro da capital portenha rumam a outros bairros como a região do Caminito ou Palermo. Passear em tais regiões não centrais é como se em São Paulo fôssemos para a Mooca, Brás, Freguesia do Ó ou demais localidades que fogem do eixo turístico tradicional paulistano. Na capital paulista, em bairros afastados do centro, há ótimos lugares para se conhecer e fazer turismo seja ele focado na história da cidade, na gastronomia e até na religião.

A turismóloga Larissa Resende da Redescubra SP que tem explorado novos bairros para o turismo em São Paulo. Na foto, o Largo do Rosário na Penha de França. - Divulgação

BAIRROS PAULISTANOS TEM MUITAS ATRAÇÕES

Ao notar o afastamento de pessoas interessadas em conhecer as histórias do centro da capital devido as ondas de furtos e violência que tem aumentado a cada dia, a turismóloga e professora universitária Larissa Resende começou a estudar alternativas e percebeu grande potencial em bairros paulistanos distantes do centro para o turismo.

São regiões da cidade que raramente recebem grupos com essa finalidade, muitas vezes por preconceito do próprio paulistano. A partir dessa ideia Resende tem feito passeios em outros bairros com significativo sucesso, em regiões como Penha e Ipiranga e agora o Belenzinho e Brás.

Neste próximo domingo, 10 de dezembro, interessados em conhecer a história da cidade fora do centro histórico poderão visitar com a Redescubra SP um pedaço dos bairros paulistanos do Belenzinho e Brás, com ênfase na Vila Maria Zélia, uma das mais famosas vilas operárias de São Paulo.

Inaugurada em 1917 a vila foi criada pelo industrial Jorge Street para abrigar os funcionários de sua Fábrica de Tecidos da Juta, instalada na rua dos Prazeres no bairro do Belenzinho. Com o passar dos anos Street faliu e tanto a fábrica como a vila passaram para outras mãos, como as famílias Guinle e Scarpa. Posteriormente a fábrica é novamente vendida e acaba mudando do ramo de tecidos para o de pneus, se transformando na Goodyear (atualmente Titan Pneus).

Vila Maria Zélia em 1917, ano de sua inauguração. - Acervo - Instituto São Paulo Antiga

Enquanto até hoje a fábrica mantém-se em atividade produzindo pneus, a vila foi caminhando com as próprias pernas enfrentando as dificuldades típicas que diversos patrimônios culturais brasileiros encontram. Parte dos imóveis da Vila Maria Zélia são de particulares enquanto as estruturas maiores pertencem ao INSS que não as preserva como deveria.

O passeio terá início na Vila Maria Zélia e percorrerá outras ruas do bairro do Belenzinho e uma pequena parte do Brás, apresentando igrejas, capela, casas antigas, velhos cinemas, fábricas centenárias e encerrando a caminhada histórica no Instituto São Paulo Antiga onde será servido um mini brunch e apresentada algumas curiosidades do acervo.

As casas da Vila Maria Zélia eram originalmente habitadas pelos funcionários da Fábrica de Tecidos da Juta e seus familiares. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Serviço:

Caminhada Histórica Belenzinho e Vila Maria Zélia

Realização: Redescubra SP

Data: 10/12 às 9:30h

Valor R$ 100,00

Ingressos disponíveis pelo Sympla (clique aqui).