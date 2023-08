São Paulo

O cenário musical brasileiro tem passado por transformações significativas nos últimos anos, e uma das tendências mais marcantes é o crescimento exponencial do gênero urbano no Spotify. Desde 2020, observou-se um aumento impressionante de 81% no tempo de reprodução de músicas urbanas pelos usuários da plataforma. No período de janeiro a julho de 2023, o consumo desse gênero específico registrou um acréscimo de 20% no Brasil, consolidando a sua posição como um dos principais motores do mercado musical atual.

O MC Poze do Rodo em show no Rock in Rio 2022 - Filtr Brasil/Reprodução

Uma análise mais profunda do cenário musical revela ainda mais nuances interessantes. O domínio das faixas urbanas nas paradas de sucesso tem sido inegável. A presença desse gênero nas 100 músicas mais tocadas no Brasil tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Enquanto em 2020 apenas 19% das músicas no top 100 eram do gênero urbano, em 2022 esse número saltou para impressionantes 33%, evidenciando a sua ascensão e a ressonância que ele encontra junto ao público.

Entre os artistas que têm liderado esse movimento, os números não mentem. Desde 2020, os 10 principais artistas urbanos, os mais ouvidos, apresentam uma lista diversificada que inclui nomes como Matuê, L7NNON, MC Ryan SP, MC Hariel, Mc Don Juan, Filipe Ret, Xamã, Mc Kevin, Teto e Orochi. Suas músicas, que variam em estilo e temática, cativam uma audiência ampla e diversificada, o que ajuda a explicar o sucesso constante desse gênero.

No topo da lista das mais ouvidas estão faixas como "Malvadão 3" de Xamã, "Casei com a Putaria" de MC Ryan SP e "Quer Voar" de Matuê. O fenômeno "Poesia Acústica #9", que reúne talentos como Chris MC, Cesar Mc, Lourena, Pineapple StormTv, L7NNON, Salve Malak, Filipe Ret, Xamã e Djonga, também é emblemático do poder criativo e da conexão emocional que o gênero urbano traz consigo.

Além disso, é notável a frequência com que determinados artistas ocupam posições de destaque nas paradas. Matuê lidera com 15 músicas únicas no Top 50 do Brasil desde 2020, seguido por Mc Don Juan e Mc Kevin, ambos com 13 músicas cada. No Top 200 do Brasil, Mc Kevin reina absoluto com 58 músicas únicas, acompanhado por MC Ryan SP (44), Mc Don Juan (34), Mc Cabelinho (33) e L7NNON (31).

Não é surpresa que a maioria dos fãs de música urbana no Spotify no Brasil pertença à geração Z e alfa, representando jovens entre 13 e 24 anos. A sintonia entre a expressão artística desse gênero e as experiências e aspirações dessa geração é um dos fatores-chave para o seu sucesso contínuo.

O gênero musical urbano no Spotify se estabeleceu como um fenômeno inegável no panorama musical brasileiro. O crescimento notável desde 2020, o domínio nas paradas de sucesso e a conexão emocional com o público jovem são indicativos sólidos de que esse movimento está aqui para ficar, moldando e definindo a paisagem musical do Brasil.

Para coroar esse momento, pela primeira vez no Brasil, a plataforma está oferecendo uma experiência única, transformando a playlist "creme" em uma envolvente exibição interativa que mergulha os visitantes no universo vibrante do Trap e do Funk nacional. A exposição gratuita acontece nos dias 11 a 20 de agosto.

A "Experiência creme" não se limita apenas a uma exposição estática. Ela encapsula a energia contagiante desses gêneros musicais que têm conquistado os corações dos brasileiros. Figurinos originais, cenários emblemáticos de álbuns e clipes, além de fotos e vídeos imersivos, dão vida à jornada desses artistas no Spotify desde 2020. Nomes influentes como Matuê, Tasha & Tracie, L7NNON e N.I.N.A são destacados, celebrando sua contribuição única para a rica tapeçaria musical do Brasil.

Haverá dois dias de shows exclusivos na prestigiosa Praça das Artes, em São Paulo. Um line-up especial foi preparado para os fãs vivenciarem ao vivo a energia e a vibração que caracterizam o Trap e o Funk nacional. Os ingressos para esses shows já estão disponíveis para compra no site ingresse.com, proporcionando aos fãs a chance de serem parte ativa dessa celebração da cultura musical periférica.

EXPOSIÇÃO CREME Quando 11/7 e de 13 a 19/7, das 10h às 20h

11/7 e de 13 a 19/7, das 10h às 20h Onde Praça das Artes - Av. São João, 281ou r. Conselheiro Crispiniano, 37, região central

Praça das Artes - Av. São João, 281ou r. Conselheiro Crispiniano, 37, região central Preço Grátis