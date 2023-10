São Paulo

Há cinco anos ativo no rap paraense, Sumano vem escrevendo uma história inédita no cenário da música independente. De uma comunidade ribeirinha com cerca de 350 habitantes, às margens do Rio Anapu, ele apresenta uma Amazônia crua, ainda desconhecida dos holofotes, que traz um projeto de vida carregado de problemáticas sociais. Sumano falará delas em seu primeiro disco, "NORTES", e já mostra um pedaço desse trabalho com o single "Craque", que chega às plataformas digitais na próxima sexta, 27 de outubro. "NORTES" tem patrocínio da Natura Musical, através da Lei de Incentivo Semear e da Secretaria de Cultura do Estado do Pará.

Capa do single 'Craque' do rapper Sumano - Fábio Ramos

Jovem de 28 anos, Sumano é professor de geografia e leciona na própria comunidade, no nordeste paraense, para crianças e adolescentes que têm histórias muito parecidas com a dele. A profissão e o lugar de trabalho não são escolhas aleatórias. Ele tem um compromisso com sua comunidade e com os jovens desse território. E esse compromisso extrapola a sala de aula e fica bem explícito em "Craque", primeiro single de seu primeiro álbum, apresentando a sua visão de uma Amazônia "de dentro".

Assim como na maioria do território nacional, o futebol também é o esporte mais consumido na Vila Menino Deus, onde Sumano nasceu. E lá o sonho de prosperidade através do jogar bola também pulsa no coração dos meninos pretos. É com essa crônica que Sumano lança versos cortantes na música "Craque", igualando o trabalho da Comissão Brasileira de Futebol ao da Polícia Militar como "olheiros de preto". "Nesse contexto esportivo, é inegável que o racismo persiste de maneira mais evidente. Talvez o futebol seja um dos campos onde o racismo é mais flagrante", denuncia o artista.

Sumano lança o primeiro single "Craque", prelúdio para o novo disco, "Nortes" - Jerê Santos

Produzido pelo rapper Victor Xamã, o beat pesado e nervoso do drill, que dá energia de contra-ataque pro single, traz também um videoclipe que tem como proposta desenhar uma visão mais complexa e real sobre a Amazônia, em contraste com as narrativas da mídia nacional sobre este território, sempre rasas e tendenciosas. Gravado em três campos de futebol – no Estádio Olímpico do Pará, em Belém, na Arena Amazônia, em Manaus, e no campo "Amigão", na Vila Menino Deus em Igarapé Miri – o clipe mostra esse caminho de ascensão e ocupação de espaços de poder que tanto Sumano quanto o Nailson, protagonista do clipe, puderam acessar através do rap.

Outro personagem que se destaca no videoclipe é o amazonense Kurt Sutil, potência do rap nortista que chega como participação no single. "No mesmo dia que ele me mandou a música, eu escrevi e gravei as vozes. Apesar de ainda não ter conhecido o Sumano naquela época, consegui me identificar com tudo o que ele tava falando", conta o rapper, que acompanha o crescimento do estilo no norte brasileiro. "Tá cada vez melhor e mais profissional. E arrisco dizer que até melhor que em outras regiões. A gente ainda não tem a visibilidade necessária, mas tem todo o resto: talento, disposição e vontade", dispara.

O single esquenta os tambores para o lançamento do primeiro disco do artista, com 10 faixas de um verdadeiro testemunho de vida. "NORTES" é uma carta de um jovem negro do interior da Amazônia para o mundo, gritando "esqueçam os estereótipos que criaram de nós", como diz em seu manifesto que abriu a nova era do seu trabalho.

"O videoclipe faz a transição entre diferentes lugares, mostrando que, independentemente do ambiente, a busca pelo sucesso e a dedicação em alcançar objetivos são constantes. Não quisemos retratar um desses ambientes como miserável e o outro como símbolo de luxo ou riqueza", reafirma Sumano.

"Craque" chega às plataformas na sexta-feira, 27 de outubro, com videoclipe gravado numa pequena ilha no interior da Amazônia, registrando na história a cultura, a identidade, a visualidade e as sonoridades dessa região tão marginalizada.