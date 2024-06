São Paulo

A Nomade Orquestra, formada em 2012, é uma banda instrumental que têm inovado ao fundir elementos eruditos com influências das periferias. Com o lançamento do quinto álbum de estúdio, "Terceiro Mundo", a banda desafia a visão elitista da música erudita. Este trabalho, iniciado em 2020 durante a pandemia de Covid-19, representa uma jornada de resistência e inventividade. O disco, com 8 faixas, reúne antigas ideias e novas composições criadas para este projeto.

A banda Nomade Orquestra apresentará seu álbum 'Terceiro Mundo' no Sesc Pinheiros neste domingo (16) - Rui Mendes

A criação de "Terceiro Mundo" marca o fim de um ciclo conceitual na trajetória da Nomade Orquestra. Este álbum é o último de uma trilogia instrumental que definiu a estética do grupo, apostando em grooves e ritmos energéticos, com influências do funk e da soul music, metais potentes, sonoridades de diversas culturas, flautas e outros instrumentos étnicos. Tudo foi pensado para criar paisagens sonoras, proporcionando ao ouvinte uma viagem sem sair do lugar.

Lançado pelo selo nova-iorquino Nublu Records, "Terceiro Mundo" está disponível em formato digital e terá prensagem em vinil. O álbum dá continuidade aos registros anteriores da banda: "Nomade Orquestra" (2014) e "Entremundos" (2017), além de "Vox Populi Vol I", "Vox Machina Vol I" (ambos de 2019) e "Nomade Orquestra Na Terra das Primaveras" (2022). A escolha do título remete ao termo geopolítico terceiro-mundismo, refletindo as experiências da banda no Brasil, São Paulo e ABC.

A Nomade Orquestra acredita que a música e a arte são expressões necessárias para uma sociedade mentalmente bloqueada. A jornada do grupo é uma ode ao sensorial e ao invisível que permeia suas vidas, realizada com excelência mesmo diante das dificuldades. O álbum foi construído como uma colagem, gravado ao vivo com todos os músicos tocando juntos, resultando em um caldeirão cultural que cria uma identidade única na música instrumental brasileira.

Com 12 anos de estrada, a Nomade Orquestra continua acreditando em seus sonhos, ideais e propósito. A ficha técnica do disco inclui Guilherme Nakata (bateria), Ruy Rascassi (contrabaixo), Marcos Mauricio (piano, órgão, clavinete, sintetizadores), Beto Malfatti (sax tenor, flauta, dizi), Marco Stoppa (trompete, flugelhorn), Bio Bonato (sax barítono, flauta, pífano), Luiz Galvão (guitarra, violão), Victor Fão (trombone) e André Calixto (gaita). Raphael Coelho (percussão) e Ana Eliza Colomar (sax alto, flautas, hulusi), novos membros, chegaram no processo final da composição do disco, trazendo um novo frescor ao grupo.

Faixas como "EntreMundos" simbolizam a transição do segundo álbum para este novo capítulo, enquanto "O Nascimento do Sol Invencível" expressa fé no amanhã. "Peixeira Amolada & Quebra-Queixo" explora estereótipos populares do terceiro mundo, e "Cidade Estrangeira" mergulha na diversidade cultural de São Paulo. Outras faixas incluem "O Extraordinário Presente", um sopro de liberdade e esperança, "Mariposa Tigre", que combina influências do funk e do reggae, "Invasão de Pindorama", refletindo a miscigenação cultural do Brasil, e "Revolução dos Cocos", inspirada em uma revolta ecológica na Papua Nova Guiné.

O show de estreia do álbum "Terceiro Mundo" acontece no Sesc Pinheiros, no próximo dia 16 de junho, às 18h. Na sequência, a Nomade Orquestra se apresentará no Festival Ambienta, em Belém do Pará, no dia 28 de junho, e em Santo André, no ABC, no dia 13 de julho, região onde o grupo se formou.