São Paulo (SP)

Meyrele Nascimento/SoU_Ciência

Dia 8 de julho é uma data especial. Marca a fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), há mais de 70 anos, e é também o Dia Nacional da Ciência e do(a) Pesquisador(a). E neste ano de 2023, depois de um período de obscurantismo, negacionismo, cortes orçamentários e ataques diversos, é o momento de olharmos para o futuro e não apenas resistirmos à barbárie. É o momento da ciência e da pesquisa contribuírem decisivamente para a reconstrução da nação e para sua reinvenção, noutras bases, mais justas, solidárias, plurais, sustentáveis e soberanas. Este é um 8 de julho em que nós, cientistas e pesquisadores das diversas áreas, devemos fazer um balanço, sacudir a poeira, ouvir a sociedade e governos, e nos colocarmos de mangas arregaçadas para que o país avance e que as tragédias que vivemos não voltem a se repetir.

Como já mencionamos neste espaço, o Brasil conta com excelentes pesquisadores em diversas áreas do conhecimento e contribui significativamente para o desenvolvimento científico, mesmo que tenhamos menos suporte, visibilidade e articulação estratégica com políticas de desenvolvimento do que outros países. 2023 é o ano que o país avalia o tamanho da destruição passada e movimenta-se para a retomada do desenvolvimento, com justiça social e ambiental. É, por isso, um momento único e estratégico para que o nosso sistema de ciência se reconecte e aprofunde a colaboração com a sociedade, políticas públicas, empresas, terceiro setor e movimentos sociais. Ou fazemos isso já, ou perderemos a oportunidade de uma aliança única entre conhecimento e desenvolvimento, necessária para qualquer nação que pretenda-se soberana e preocupada com o bem-estar de sua população.

Dois anos atrás, também num 8 de julho, e em momento ainda crítico da pandemia e governo Bolsonaro, um grupo de pesquisadores(as) e ex-gestores(as) da Educação decidiram se unir para formar o Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência (SoU_Ciência). Nosso objetivo era colaborar para resistirmos aos ataques que sofríamos, com dados, análises e denúncias, mas também mostrar a força, resiliência e solidariedade do sistema de ciência e de educação superior pública na defesa da vida e da sociedade brasileira.

Vinculado à Unifesp, o SoU_Ciência tratou de reunir 24 pesquisadores sêniores e mais de duas dezenas de colaboradores e formulou sete linhas de pesquisas com o intuito de estudar grandes áreas distribuídas em dois grandes temas: Políticas para Educação Superior, Ciência e Tecnologia e seus financiamento e Universidades na garantia de direitos, da democracia e da vida. De lá para cá muitos se uniram a nós, além de colaboradores, também temos o apoio especial de pesquisadores(as) doutores(as), pós-doutorandos(as), de pesquisadores(as) em ciência de dados e de bolsistas de Iniciação Científica.

Montamos um Comitê Científico formado por pesquisadores(as) de diversas áreas e que têm contribuído enormemente para o avanço crítico dos nossos estudos. Além disso, também tivemos a iniciativa de criar o Conselho da Sociedade, composto por entidades representativas da Ciência e da Educação, incluindo a SBPC entre outras, em diálogo com entidades representativas de diversos movimentos sociais e organizações do terceiro setor. Estamos apenas começando essa experiência, mas já temos muitos desafios interessantes pela frente e queremos ampliar, levando a Ciência para onde o povo está.

O nosso interesse não foi e não será unicamente os estudos e a apresentação de dados, embora já tenhamos apresentados diversos painéis, várias pesquisas de opinião e dados concretos e amplos sobre o financiamento das Universidades Federais e da Ciência. O registro do que estamos fazendo está no Relatório 2022/23, com resumo das nossas pesquisas, links para nossa produção acadêmica, painéis, estratégias e produtos de comunicação. Foi também com o intuito de divulgar nossas pesquisas que criamos um plano de comunicação, com a divulgação de matérias nos jornais, revistas, TVs, além das redes sociais. Além disso, o SoU_Ciência assumiu este espaço do blog junto à Folha de São Paulo e assim ampliamos nossa comunicação e recebemos milhares de leitores desde o início de 2022.

Na próxima 6ª feira, dia 14 de julho, celebraremos o aniversário do SoU_Ciência com o relançamento do Painel da Expansão do Ensino Superior Privado, com dados atualizados, contando com a presença dos Profs Drs. Carlos Bielschowsky (UFRJ/SoU_Ciência) e Robert Verhine (UFBA) e da Dra. Thaís Cavalcanti Martins (SoU_Ciência), além dos coordenadores do Centro. Em seguida, apresentaremos os resultados de um novo levantamento de opinião sobre vacina, covid longa e tratamento precoce; e dados da pesquisa sobre a necropolítica na pandemia.

Para atingir estes objetivos colaboram conosco entidades públicas e do terceiro setor, e parlamentares do campo progressista. Recebemos recursos públicos e de instituições de fomento à Ciência e à Educação. Estamos avançando para trabalhar cada vez mais as agendas com os governos e parlamentares em um claro trabalho junto aos tomadores de decisão; e colaborar com a formação em movimento sociais e entidades civis. Também temos muito a aprender e realizar, mas estamos firmes neste propósito.

E finalizamos saudando os(as) cientistas e pesquisadores(as) brasileiros, em todas as suas áreas, pela resistência e luta nos últimos anos, e para que juntos(as) ampliemos nossas redes de colaboração e ação, com a sociedade e governos, para a tarefa que temos pela frente. Sabemos da nossa exaustão que pandemia e governos negacionistas nos impuseram, mas fomos bravios e resilientes, lutamos pelo direito à vida em meio à necropolítica. Mas este é o momento de nos conectarmos ainda mais com o povo brasileiro, com as políticas públicas e de desenvolvimento, para que o Brasil possa garantir o bem-estar a todos(as) e às futuras gerações.