São Paulo (SP)

Meyrele Nascimento/SoU_Ciência

Neste ano de 2023, o Centro de Estudos Universidade, Sociedade e Ciência, completou 2 anos de existência. Ao mesmo tempo que é ainda muito jovem, nós pesquisadores temos a impressão de que muito tempo já passou. Foram muitas atividades, contatos, reflexões, entregas de dados, propostas e, principalmente, alianças com todos os setores da Sociedade em busca da Educação Superior de Qualidade e da Ciência a serviço do bem-estar do Povo Brasileiro. Principalmente nestes tempos de pandemia, de negacionismos científicos levados aos extremos e de cortes orçamentários vividos no período Bolsonaro.

O SoU_Ciência é um Centro de pesquisas multidisciplinar, de Divulgação da Ciência, formulador de Políticas Públicas e sediado na Unifesp. É composto por pesquisadores da Unifesp e também de outras universidades, com histórico de pesquisa, inovação e gestão em Educação Superior e Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Conta com um Comitê Científico de alto nível, com representação nacional e internacional e um Conselho da Sociedade, do qual participam entidades ligadas direta ou indiretamente à ciência e à educação e os movimentos sociais organizados.

Desde 2021, temos produzidos análises, diagnósticos e propostas na área de Educação Superior e CT&I, considerando seus benefícios socioeconômicos e ambientais, ampliando a articulação Universidade, Sociedade e Governos, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e avaliação de impacto em políticas públicas e na garantia de direitos. E neste período foram diversas entregas em termos concretos e estratégicos, que demonstram os benefícios do sistema universitário e científico no desenvolvimento tecnológico, econômico, social e cultural do país, especialmente quando inclusive e voltado para a democracia e para a Vida.

O ano de 2023 foi marcado por um importante momento da história recente de nosso país e o SoU_Ciência também refletiu isso. A partir da eleição Presidencial de 2022 e o término de um governo que atacou as universidades públicas, que negou a ciência e a pandemia e que cortou orçamentos a níveis absurdamente dramáticos, a Educação Pública e a Ciência puderam respirar.

O primeiro semestre foi marcado pelo conhecimento dos novos caminhos e políticas a serem desenvolvidas pelo governo que se iniciava e que realizou uma recomposição de orçamentos parcial para as universidades federais, um reajuste nas bolsas de pesquisa e de pós-graduação, a retomada no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e da Finep no apoio aos projetos de pesquisa e às instituições brasileiras que atuam na Ciência.

Para o SoU_Ciência foi um impulso nas relações institucionais com estruturas do Estado Brasileiro e que não haviam ocorrido antes. Em especial as parcerias estabelecidas com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, para a qual o SoU_Ciência apresentou dados e possíveis subsídios ao Conselhão.

Iniciamos parcerias importantes com o Ministério da Educação, a partir de projeto elaborado e já em andamento junto com o Inep e que trará dados importantes sobre a expansão da Educação Superior Privada a Distância, sobre a necessidade e formas de regulação dos cursos destas instituições, assim como o estudo de egressos de toda a graduação brasileira. Foi importante também a parceria com o Ministério da Saúde, onde iniciamos diversas ações que devem ser alavancadas no ano de 2024, tais como programas de enfretamento do negacionismo científico, além da apresentação do Painel dos crimes da pandemia, que irá colaborar com o futuro Memorial da Pandemia, anunciado pelo Ministério.

Dando continuidade a estudos anteriores da percepção pública brasileira sobre ciência, universidades, cientistas, instituições de pesquisa, financiamento, SUS e vacinas, fizemos o oitavo levantamento realizado pelo SoU_Ciência em parceria com o Instituto Ideia. Foi uma pesquisa e que gerou dados importantes sobre e mais recentes sobre os atuais desafios do Brasil relacionados à promoção e defesa de direitos, da saúde coletiva e da democracia. Foram 53 perguntas que compuseram o questionário estruturado abordaram a percepção pública brasileira sobre: (a) vacinação em geral, contra a Covid-19 e infantil; (b) infecção e adoecimento pela Covid-19, tipos de tratamentos e o chamado "tratamento precoce" ou "kit covid"; (c) enlutados, vítimas da Covid-19, avaliação sobre a conduta do governo, justiça, responsabilização e reparação de crimes na gestão da pandemia, e (d) possíveis ações para que essa tragédia não se repita no país. Alguns resultados podem ser vistos aqui.

Também importante salientar a parceria com a Finep em que um projeto, que acaba de ser aprovado e dá suporte ao Painel do Financiamento, iniciado em 2022 e contendo diversos módulos, entre os quais o módulo das Universidades Federais e o do Financiamento da Ciência. Foram dados apresentados, não só de maneira detalhada no Painel, como também na forma do Cubo e que ganharam ampla repercussão neste ano. Isso por que foram feitos estudos em série histórica de universidade por universidade, em valores corrigidos pela inflação e que evidenciaram as grandes perdas ocorridas nos quatro anos de governo Bolsonaro. As universidades públicas em geral e institutos de pesquisa terão ainda um período duro pela frente para a recomposição dos orçamentos e suas infraestruturas. Mas o trabalho está sendo feito e é um alívio ouvir dos atuais governantes que a "Ciência voltou". Temos muito pela frente e devemos olhar para os próximos passos.

Em 2023, SoU_Ciência fez duas entregas de grande porte em termos de painéis de dados, com o Painel da Expansão e indicadores como o SoU_Estudante. Além do Painel do Financiamento, já citado, com detalhamentos em itens como manutenção, infraestrutura, folha de pagamento e assistência estudantil. Detalhes e reflexões foram apresentadas também nos boletins, uma novidade que podem ser utilizados por todos que acessarem. Um dos princípios do SoU_Ciência é trabalhar na linha do Criative Commons e com dados abertos. Neste sentido foram inúmeros materiais, animações, informação de qualidade e muito em linha com os acontecimentos mais importantes do setor.

Foram muitas ações de Comunicação, utilizando as redes sociais, publicações de animações e painéis, além da participação em atividades diversas, entrevistas e neste nosso Blog (link), completando agora o segundo ano de publicações nas colunas semanais.

Para o ano de 2024 temos importantes entregas a serem feitas, especialmente no que diz respeito à "Trajetória Estudantil na Graduação, perfil das cotas" onde pretendemos apresentar o Painel das Cotas e mostraremos os avanços obtidos a partir da legislação anterior e agora partindo para a implementação da nova lei aprovada em 2023. Mais dados serão apresentados para discutir e mostrar as "Trajetórias Pós-Educação Superior" trazendo uma análise dos egressos, ou seja, como e onde estão os egressos em termos socioeconômicos. Também virão novos módulos do Painel do Financiamento, especialmente para mostrar as aplicações do FNDCT e outras unidades da Ciência e que fazem parte das diversas estruturas.

Dentre os novos painéis também destacamos o Painel da Pandemia e que será importante registro, elaborado com familiares, entidades, especialistas, demonstrando e refletindo sobre ocorrido nos momentos mais críticos da Covid-19, para que não nos esqueçamos e para que estejamos firmes na afirmação de que nossas universidades públicas, assim como instituições de saúde pública, foram fundamentais em um período em que a população brasileira mais precisou.

Vamos realizar novos levantamentos de opinião, para relacionar a "Percepção da Sociedade em relação às Universidades Públicas e a Ciência", sempre em perspectiva da construção conjunta e oferecendo elementos para a formulação de novas Políticas Públicas. Nossa forma mais direta de escuta da Sociedade e agora em conjunto com os Movimentos Sociais que fazem parte do nosso Conselho da Sociedade e com os quais desenvolveremos estratégias de Educação, Divulgação da Ciência e Ciência Cidadã.

Estamos felizes com mais um ano de trabalho e muitas perspectivas para o futuro bem próximo, na apresentação de mais evidências que possam contribuir para as políticas voltadas para a melhoria do nosso País.

Agradecemos a todas as instituições parceiras, em especial: Fundação Tide Setubal, Instituto Serrapilheira, Andifes, Finep, Inep, ABPN, CNPq e CAPES pelo suporte passado e futuro e sem os quais os trabalhos não poderiam ter sido feitos, bem como continuados. Às nossas universidades e institutos de pesquisas, aos colaboradores, bolsistas, equipes, bem como à ExLibris e à Acadêmica pelo suporte na Comunicação Social.

Desejamos um Feliz 2024 ! Com muita Educação e Ciência!

Obs.: O Blog SoU_Ciência fará um recesso até o dia 5 de janeiro.