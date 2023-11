Odeio a Black Friday. Não suporto lojas lotadas e, mesmo online, ofertas em exagêro me deixam tonta. Admito, no entanto, que os descontos podem ser de grande ajuda no orçamento de uma pessoa ou uma família. Vinho não é um produto barato, então, qualquer oportunidade de desconto é sempre bem-vinda,

Uma pesquisa da consultoria NielsenIQ, divulgada pela Folha no dia 9 deste mês, mostrou que remédios sem prescrição médica e bebidas alcoólicas eram os itens mais procurados nas promoções online, na frente dos eletrônicos e dos eletrodomésticos, que costumavam ser o desejo de consumo mais forte neste período do ano.

Black Friday é uma boa oportunidade para comprar vinhos mais bacanas - divulgação

Contudo, para não se afogar nesse mar de anúncios e ofertas, é sempre bom traçar uma estratégia. Ainda na última hora, quando a coisa pega fogo. A seguir algumas coisas que aprendi em anos comprando vinhos na tal da "blequefraidei" e algumas sugestões de rótulos.

Fuja das listinhas de Whatsapp e de sites suspeitos.

Ambos podem ser literalmente uma roubada. Esta dica vale para qualquer época do ano. Sabe aqueles sites que mesmo fora da Black Friday vendem o vinho DV Catena por um quarto do preço da Mistral, que é a importadora oficial da marca? Conhece alguém que está na listinha de Whatsapp do amigo do amigo que traz esses vinhos direto da Argentina e vende baratinho? Essas pessoas e empresas, na verdade, são criminosos, muitas vezes ligados a facções como o PCC ou o Comando Vermelho, e estão envolvidas com quadrilhas organizadas que passam o vinho ilegalmente pela fronteira ou até o falsificam. Na Black Friday, ofertas desse tipo se misturam entre as ofertas legítimas. Se não quiser acabar com um vinho estragado, falsificado ou até não receber aquilo pelo que pagou, só compre de sites confiáveis, que você conhece.

O Google é o melhor amigo do comprador nessa hora.

Você não sabe se um site é confiável ou não? Dá um Google. Algumas dessas empresas nem têm site ou perfil nas redes sociais. Quando tem , o conteúdo costuma ser exclusivamente sobre negócios da China. O Google pode ajudar muito também você a comparar preços e evitar cair no velho golpe do comerciante que triplica o preço de um produto três dias antes da promoção para na hora da um desconto de 70%.

A maior vantagem está em comprar vinhos para ocasiões especiais.

Descontos sobre mercadorias que naturalmente já são mais baratas só compensam para quem quer comprar grandes quantidades. Caso contrário, podem representar uma economia irrisória. Pessoalmente, prefiro comprar um número menor de garrafas um pouco mais caras.

Claro, o que é caro para uma pessoa pode ser barato para outra. Como já declarei antes, o meu limite para vinhos corriqueiros costuma ficar entre R$ 70,00 e R$ 80,00. Já para ocasiões especiais posso gastar até uns R$150,00.

Na Black Friday, em vez de comprar duas garrafas de 50 e poucos, por exemplo, prefiro gastar os R$ 108,50 que a Zahil está cobrando pelo Château Penin Tradition Bordeaux Supérieur, um vinho que normalmente custa R$ 217,00. Assim, deixo os dias especiais mais especiais sem gastar a mais por isso. Só de ser um Bordeaux Supérieur já é uma garantia de qualidade. Isso reunido à reputação da importadora me traz segurança.

Preste mais atenção na porcentagem de desconto do no preço

Alguns sites ou mesmo lojas físicas indicam quantos por cento do valor original cada desconto representa. Outros não são tão claros, mas é só usar a calculadora do celular e você descobre quais são os maiores descontos. Comece a fazer sua seleção entre os que têm uma porcentagem mais alta.Nem sempre eles são os mais óbvios, como o Pequenos Rebentos, um vinho da região dos Vinhos Verdes, em Portugal. Quando se fala em vinho verde, as pessoas costumam associar com vinhos baratos e muito simples. Quando são mais caros. O Pequeno Rebentos, no entanto, é um loureiro de alta qualidade. Custa normalmente R$ 183,00 e está por R$ 91,50, um desconto de 50%..

Nem sempre, porém, o maior desconto é o melhor negócio

É preciso analisar sempre as perspectivas. Tanto no site quanto nas lojas físicas, por exemplo, os supermercados Pão de Açúcar oferecem descontos de até 70%, mas, pela lista resumida que me recomendaram, os melhores negócios estão entre aqueles que têm cerca de 40% a 50% .Eu, pelo menos, não consegui reconhecer nenhum dos vinhos que estavam com 70% de desconto. Já, entre aqueles com menos desconto, há vinhos de vinícolas de renome, ainda que o nome da vinícola não apareça em muito destaque.no rótulo. Esse é o caso, por exemplo, do 19 Crimes Snoop Dogg Cali Red, uma garrafa que oferece um recurso de realidade aumentada no rótulo. Ele é um blend produzido pela vinícola chilena Santa Rita, uma casa bastante confiável. De R$ 139,98, está por R$ 69,90.

Busque brancos, rosés e espumantes com menos de 3 anos

Já cansei de comprar vinho branco, espumante ou rosé já meio chumbado em liquidações. Vinhos desse tipo não duram muito, Salvo exceções, vinhos mais caros, o ideal é buscar por safras mais recentes. Numa loja física, o ano de produção, vulgo safra, costuma estar escrito no rótulo ou no contrarrótulo. Nos sites, no entanto, é comum faltar essa informação. Circulando pelos sites das importadoras, por exemplo, me deparei com uma oferta que me pareceu muito boa da importadora Vinci. O vinho português Irmãos Unidos Branco, de R$ 93,41, está por R$ 37,36. Esse vinho é produzido na Beira pela Caves São João, uma vinícola ótima, que eu já visitei na primeira vez que estive em Portugal. Não havia informação sobre a safra, no entanto, então, quase desisti de indicá-lo para vocês. Mas entrei em contato com a importadora e recebi a informação de que é de 2020. Então, está valendo, mas não pode demorar demais para bebê-lo.

Procure por marcas, regiões e denominações conhecidas

Sempre recomendo que vocês se joguem, experimentem uvas, explorem regiões. Na Black Friday, no entanto, acho melhor ser mais conservador, ir naquilo que você já tem uma ideia de que é bom. Se não conhece o produtor e não tem como pedir a opinião de um consultor, nomes europeus famosos, que você já ouviu uma vez na vida, como Champagne, Rhône, Chianti ou Rioja, são sinais de alguma qualidade. Na dúvida, dê um Google e leia o que se diz a respeito dos vinhos dessa ou daquela denominação.

Quando além do nome do vinho e do nome da região, tem mais um nome, é bom sinal, quer dizer que ele pertence a uma denominação controlada. Por exemplo, no Château du Fort Pontus Fronsac 2018, que está com 50% de desconto na Chez France, de por exemplo, de R$ 199,00 por R$ 99,50, por exemplo, traz a informação que é de Fronsac, uma AOC na margem direita, região que costuma produzir bordeaux mais aveludados do que a margem. direita.

No novo mundo, vá pelas uvas ícone. Cabernet sauvignon e carménère, no Chile. Malbec, na Argentina. Tannat, no Uruguai.

Procure por saldos de marcas que mudaram de importadora

É muito comum as vinícolas trocarem de importadora. Quando isso acontece, a importadora que costumava trazer aqueles vinhos para o Brasil costuma tentar se desfazer do estoque das garrafas desse produtor e, portanto, fazer descontos ótimos. Como descobrir isso? Nas lojas físicas, pergunte para o vendedor se há alguma marca que está saindo de linha. Nos sites, é mais difícil, mas dá para desconfiar pelo número de rótulos de um mesmo produtor que entram em oferta. É o caso da Viña Montes na Mistral. Todas as garrafas, com exceção de uma muito cara, estão em oferta. Escolha a que mais te agradar. Eu sugiro a Viña Montes Outer Limits Cinsault 2019. Sei que acima disse para vocês não se aventurarem e aqui estou sugerindo uma uva que ninguém conhece, mas, vai por mim, a cinsault chilena é uma delícia, rende vinhos muito frescos e leves, de R$ 275,81, está por R$ 137,91.