São Paulo

Semana passada fiz um texto com um roteiro de bares de vinho no caminho do blocos de Carnaval de São Paulo para o fim de semana passado. Prometi que esta semana faria um roteiro para os dias de Carnaval. Cá está ele. Se não usar agora, você pode usá-lo outra hora. Não vai ter mais carnaval, mas os bares vão continuar no mesmo lugar. Só gostaria de comentar umas coisinhas antes de partir para o roteiro em si.

No post da semana passada, um leitor perguntou se eu tinha checado se os estabelecimentos permitiam a entrada de foliões fantasiados. Não, não fiz essa pergunta expressamente a todos. Até porque o conceito de fantasiado é muito flexível. Pelado, ou quase, certamente alguns estabelecimentos não vão deixar entrar, mas a maioria desses bares é bastante informal. No entanto, não pense que, porque é carnaval, você pode ir sem reservar. É sempre melhor fazer reserva, por mais chato que seja isso.

Instrumentos de percussão do bloco Ilu Obá de Min, durante apresentação no bairro da Barra Funda, em fevereiro de 2023 - Folhapress

Um amigo meu, que leu meu post anterior, disse que não me imaginava pulando carnaval. Expliquei que o ponto do post era justamente esse: não existe carnaval chato, você é que não bebeu o suficiente. Brincadeira! Com um fundo de verdade, pois carnaval a seco é muito chato mesmo. Quem só toma vinho sabe do que eu estou falando. Então, vamos ao caminho da perdição!

Sexta-feira, dia 9

ô abre alas! Com raízes populares, representando a categoria dos metroviários, a Banda do Trem Elétrico é uma das coisas mais autênticas do carnaval de São Paulo. Prestigia o samba das escolas da cidade e os clássicos. Uma ótima maneira de abrir o carnaval. A concentração será às 18h, na esquina da rua Augusta com a rua Luiz Coelho. O bloco vai até o Theatro Municipal, onde chega às 23h. A minha sugestão é você fazer um happy hour no Los Perros, Vinho no Boteco, na Bela Cintra, bem perto dali, que abre às 16h, tem clima de boteco mesmo e preços razoáveis, apesar da curadoria dos vinhos ser de primeira.

O bar Los Perros tem vinho bom e clima de boteco. Quer coisa melhor? - reprodução

Um bloco que eu adoro assistir passar, mesmo que eu não vá seguir, é Ilú Obá De Min. É um bloco só de mulheres, na maioria pretas, todas com roupas afro e todas tocam um instrumento de percussão. É lindo. Muito forte. Na sexta, elas se concentram às 18h na Praça da República, depois pegam a avenida São Luís e vão até o largo do Paissandú. Na avenida São Luís, dentro da Galeria Metrópole, tem o simpático Prosa e Vinho, se não me engano, o primeiro wine bar do centrão. Na sexta, está aberto das 12h às 23h. Tem uma boa variedade de rótulos e preços. Como fica no terceiro andar, dá para ver o desfile de camarote.

Sábado, dia 10

Formado por dissidentes do Bloco Vai Quem Quer, o Bloco Bastardos já é um dos mais tradicionais do carnaval de rua de São Paulo. Este ano ele sai três dias. No sábado, a concentração é no número 727 da rua João Moura às 13h. De lá, dá uma volta no bairro e volta para o mesmo ponto, às 19h. A minha sugestão é que, depois, você desça para o baixo Pinheiros e aproveite para beber e comer bem no Miya Wine Bar. A cozinha, que é comandada pelo chef Flávio Miyamura, sócio da casa, tem tanto pratos quanto petiscos incríveis. Ali dentro funciona também uma loja da importadora Grand Cru, então, as opções são inúmeras e de alta qualidade pelo mesmo preço da importadora. São mais de 100 rótulos em taça. E você pode comprar também doses de degustação. Vale muito a pena.

Domingo, dia 11

Nesse domingão, sugiro que você acorde, tome um bom café, pegue um metrô e vá para a Estação Vila Madalena. Dali, anda um pouquinho e chega na rua Filito de Almeida, ao lado do Fórum de Pinheiros. Por lá, às 11h, vai estar a concentração do Bloco dos Benjores, que, pelo nome, dá para imaginar que tipo de música toca. É um bloco simpático, bem família tradicional da Vila Madalena, que faz um percurso curto até a rua Rodésia, onde encerra às 15h.

Ótimo horáro para descer até a Mourato Coelho para a festa Baco do Balaco do bar de vinhos Bocca Nera, conhecido pelo seu rodízio. A festa, caso você queira ir direto, começa às 13h e vai até às 21h. A festa vai ter marchinhas e vai sair para a calçada. Para o evento, a casa fez uma parceria com o vinho em lata Somm e a latinha de 269 ml será vendida a R$ 12,90. Muito bom! Só não dá para esquecer que três latinhas equivalem a uma garrafa. Vai ter pizzas e sanduíches a bom preço também. Se eu estivesse em São Paulo, iria.

O bar Bocca Nera faz a festa Baco do Balaco no domingo a partir das 13h - reprodução



Segunda-feira, dia 12

Acordar cedo para pular carnaval é contra a minha religião, mas a Espetacular Charanga do França merece que a gente cometa essa heresia. O forte da banda, que é uma banda mesmo, são os instrumentos de sopro. E a frequência. Todo mundo vai. A concentração é às 9h, na frente do bar e restaurante Conceição Discos, na rua Imaculada Conceição, 134, em Santa Cecília. A dispersão é no Largo Santa Cecília, às 12h.

De lá, eu iria até o Paloma, um bar de vinho, loja e restaurante no térreo do Edifício Copan, que fica aberto na segunda até a meia-noite. Comeria um milanesa de copa lombo com mix de folhas (R$ 65,00) e tomaria um drinque com vinho, um jerez tônica (R$ 42,00) ou um tinto verano (R$ 43,00).



Terça-feira, dia 13

Último dia de Carnaval, já está todo mundo com a língua de fora. Eu iria num bloco que não anda muito, tipo o Agora Vai, que percorre uns oito quarteirões da rua Barão de Limeira, da alameda Glete até quase a linha do trem nos Campos Elíseos, das 14h às 19h. É um bloco bastante irreverente, formado inicialmente por artistas de teatro. De lá, você pode pegar o metro até a República e ir tanto para o Paloma quanto para o Prosa e Vinho, que estarão abertos na terça-feira.