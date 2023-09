"Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor", disse aos jornalistas nesta segunda (26), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A resposta era uma tentativa de encerrar a conversa sobre a pessoa que ocupará a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal.



Vou usar a mesma frase do presidente para aqui neste blog tentar fazer o contrário e iniciar uma conversa. Uma parte do Brasil pergunta sobre a cor e o gênero da pessoa que será indicada porque quer se ver representada na mais alta corte do país.



A cor, o gênero e a orientação sexual sempre foram critérios para escolha de pessoas em postos de tomada de decisão, de destaque ou de poder de voz. Brancas, homens e heterossexuais, são essas pessoas. E o país não é formado só por eles.



A representatividade inspira meninos e meninas Brasil afora, fica bem na foto, vende bons exemplos, mas funciona, antes de tudo, para tentar calibrar um país há 500 anos desigual.

BRASÍLIA, DF, BRASIL, 01-01-2023: O presidente Lula, com a primeira dama Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa Lu Alckmin, na subida da rampa do palácio do Planalto, com o povo brasileiro, durante cerimônia de posse de Lula à presidência da República, em Brasília. (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress, POLÍTICA) ORG XMIT: POSSE LULA - Eduardo Anizelli



Considerar a pluralidade do povo na composição do judiciário, do legislativo e do executivo é olhar com mais atenção para a saúde, para a educação pública, para o combate à violência e para o enfrentamento à fome, por exemplo.



Lula disse não ter pressa na indicação, e faz sentido no contexto, haja vista que a ministra Rosa ainda não deixou o posto. Mas ainda assim faço uso dessa expressão, porque há um Brasil que tem pressa em se ver representado, amparado. Aquele dia, na rampa, deveria ser o começo de uma mudança, não apenas uma foto do que poderíamos ser e não fomos.