Muita gente acha que, quando as flores da orquídea caem, a planta morreu. Mas isso não é verdade. Basta cuidar dela direitinho para que floresça novamente.

Os erros mais comuns ao cuidar de uma orquídea são ignorar que a planta precisa de sol, esquecer-se de adubar e, o principal, regar muito pouco. É o que diz a professora de jardinagem Carol Costa, autora de nove livros sobre o tema e dona do canal Minhas Plantas no YouTube, com mais de 1,8 milhão de inscritos. "As orquídeas morrem mais por falta do que por excesso de rega."

Em casa, as orquídeas devem ficar perto da janela - igorkorsunsky/Adobe Stock

Segundo Carol, quanto mais saudável estiver a planta, mais flores ela dará. E não só isso: as flores serão maiores, mais coloridas, duráveis, brilhantes e, eventualmente, perfumadas. "Qualquer orquídea saudável e adulta deve florir pelo menos uma vez por ano. Algumas florescem duas, três ou quatro vezes, mas a maioria floresce apenas uma vez anualmente", afirma.

A durabilidade da florada varia muito de acordo com a espécie: algumas ficam com flores por dois dias e outras, até seis meses. "Além da espécie e da boa genética da planta, o que interfere nesse prolongamento da florada é o clima. Quanto mais ameno e seco, mais ela vai durar. Quanto mais calor e umidade, menos."

Ao comprar ou ganhar uma orquídea, o primeiro passo é tirá-la da embalagem de presente, recomenda Carol. Isso porque, com o vaso envolto em plástico, a água da rega ficará empossada e as raízes vão começar a apodrecer.

A seguir, veja outras orientações da jardineira para cuidar bem das suas orquídeas em casa e fazer com que elas floresçam.

Luz

É muito comum, ao comprar ou ganhar uma orquídea, querer deixá-la num lugar de destaque da casa —por exemplo, no meio de uma mesa de centro ou de jantar. Mas a planta dificilmente ficará bem nesse espaço, em razão da luminosidade insuficiente.

A maioria das orquídeas que encontramos em floriculturas e em lojas de jardinagem precisa de duas horas de sol fraco por dia (da manhã ou do fim da tarde). Então, em geral, os parapeitos de janelas são os locais mais adequados para mantê-las em casa. Vale ressaltar que não só as flores necessitam receber a luz solar, mas a planta toda —principalmente as folhas.

Rega

As orquídeas gostam de bastante água, mas não que ela fique parada nas raízes —o que causa apodrecimento. É fundamental molhar a planta toda em abundância (com exceção das flores), mas deixar a água escorrer bem. Assim, é muito importante que o vaso tenha furos.

Não existe uma regra certinha para a frequência da rega por semana. Isso porque ela pode variar muito de acordo com a planta, o vaso, o clima na região, a estação do ano etc. Por isso, o melhor método é o que Carol chama de "dedômetro". Para saber se é hora de regar, enfie o dedo no substrato. Se ele sair sujo, significa que o solo ainda está úmido e não deve ser molhado. Se sair limpo, pode regar a planta.

Adubação

Deve ser regular, feita semanalmente ou a cada 15 dias. A indicação é usar, de preferência, o Bokashi, um adubo orgânico bem completo. Faça a aplicação de acordo com as orientações do fabricante.

Troca de vaso

Muita gente acha que é bom tirar a planta do vaso em que ela foi comprada e transferi-la para um novo. Mas isso não é recomendado. Uma orquídea saudável, provavelmente, só vai precisar de um transplante depois de quatro anos, afirma Carol. "Não tem cabimento mexer na planta à toa, quebrar raízes ou correr o risco de fazer algum corte que vire uma porta de entrada para pragas e doenças", diz ela.

Só devemos antecipar essa troca quando o substrato estiver com um cheiro azedo (como feijão velho na geladeira). Nesse caso, é importante fazer a substituição e descartar o substrato antigo. Também pode ser necessário mudar a planta de vaso se ela estiver doente.