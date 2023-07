Brasília

Ter um balanço dentro de casa é uma ideia para dar um ar lúdico à decoração sem gastar muito.



No projeto da foto abaixo, a arquiteta Patrícia Miranda, sócia do escritório Raízes Arquitetos, optou por pendurar dois balanços na entrada desta sala, para já causar um impacto em quem chega. Os itens foram desenhados em um tamanho que, além das crianças, acomoda os adultos.

Nesta sala, os dois balanços são pendurados por ganchos com abertura, o que facilita a sua remoção - Edson Ferreira/Divulgação

As peças ficam mais afastadas dos móveis, para que evitar que a pessoa, ao balançar, esbarre em algum objeto. Pela foto, parece que os balanços estão pendurados diretamente no teto, mas, na verdade, eles estão presos a uma estrutura metálica acima do forro de gesso. A instalação da estrutura foi necessária porque o forro não daria a sustentação necessária e a laje era irregular nessa área. Uma canopla esconde o buraco ao redor do gancho —cujo modelo, em J, facilita a retirada do balanço quando preciso.

Já na sala da foto abaixo, os balanços foram pensados pela arquiteta também como assentos extras. Quem se senta ali pode ficar voltado para dentro ou para fora, admirando a vista do 23º andar. Um cuidado foi manter uma distância segura da janela, que tem, ainda, rede de proteção para as crianças.

Nesse caso, os itens foram pendurados diretamente em um gancho preso à viga que divide a sala da varanda. Os materiais utilizados foram o assento de madeira, com desenho curvo e ergonômico, e as cordas náuticas com espessura de 11 mm —a escolha por um modelo mais grosso foi estética.

Neste apartamento, os balanços ficam a uma distância segura da varanda, que também tem rede de proteção - Caca Bratke/Divulgação

Abaixo, veja as orientações de Patricia Miranda para incluir um balanço na decoração.

Como ter um balanço dentro de casa

Modelo

Há opções prontas disponíveis nas lojas, mas boa parte delas têm tamanho infantil. Uma ideia é mandar fazer um assento de madeira e pendurá-lo com cordas náuticas. A recomendação da arquiteta é escolher as que têm a partir de 8 mm de espessura

Quantidade

Apesar de nos dois projetos a arquiteta ter utilizado um par de balanços, isso não é obrigatório. É possível instalar apenas um, dependendo do caso. Vale a pena avaliar o espaço disponível e o uso que vai ser feito. No caso de pendurar uma peça ao lado da outra, é importante garantir uma distância de pelo menos 20 cm entre elas

Posição

É importante que haja um espaço livre na frente e atrás do balanço, para que quem estiver nele não corra o risco de esbarrar em algum móvel. Essa distância pode variar de acordo com alguns fatores, como a medida da corda e o tamanho da pessoa. Mas uma boa referência é entre 90 cm e 1 m. Também é importante ficar atento à proximidade com janelas e varandas.

Teto

Segundo a arquiteta, não é preciso se preocupar com o peso do balanço e do seu usuário. "A carga não é preocupante em termos de cálculo estrutural. Qualquer edificação que teve um projeto leva em conta cargas adicionais", afirma. Assim, a peça só precisa estar presa a um lugar realmente firme. Então, é possível pendurá-la em um teto de laje ou em uma viga estrutural. Não dá para fixá-la, por exemplo, em um forro de gesso. Nesse caso, uma alternativa é prendê-la ao teto acima do forro, escondendo o buraco com um acabamento. Se a laje estiver muito distante ou for irregular, uma solução é instalar uma estrutura metálica auxiliar acima do forro

Ganchos

Há modelos com anéis fechados ou em formato de J, que permitem retirar a corda com mais facilidade. Se o balanço for fixado em viga ou laje, uma possibilidade é utilizar ganchos de rede, que podem ser presos ao teto em vez da parede. Outra alternativa de fixação é o mosquetão —elo de metal com uma parte móvel que permite a passagem de correntes ou cordas

Medida

Não é uma regra, mas uma boa altura para o assento é de 45 cm em relação ao piso —tamanho padrão de uma cadeira. Para estabelecer a medida da corda de cada lado do balanço, é preciso calcular a distância do assento até o gancho e multiplicar por dois, porque ela faz uma volta. É necessário também considerar uma boa sobra pensando nos nós que serão feitos, tanto aqueles que prendem o assento quanto aqueles que ficam acima dele

Para quem quiser um modelo mais confortável que o balanço, uma opção são as poltronas suspensas. Na galeria a seguir, veja fotos de diferentes ambientes com essas peças para se inspirar.