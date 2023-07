Brasília

Suculentas são plantas que não exigem tantos cuidados. Por isso, são boas para quem é mais desligado ou viaja muito.

O mais importante é acertar na quantidade de luz e de rega, afirma o biólogo Samuel Gonçalves, doutor em botânica. Com mais de 1.200 plantas em casa, ele comanda o canal no YouTube Um Botânico no Apartamento e uma página no Instagram com o mesmo nome.

Com folhas mais gordinhas, as suculentas acumulam água em seu tecido. Os cactos, aliás, também fazem parte desse grupo. A seguir, veja as dicas do Samuel para cuidar bem dessas plantas.

As suculentas Echeveria são plantas de sol pleno - Leisuretime70/Adobe Stock

Luz

Antes de saber onde você vai deixar a sua suculenta, é preciso entender se ela é uma planta de sol ou de sombra. Em geral, as suculentas de sol são verde-claras ou coloridas (vermelhas, alaranjadas, azuladas, arroxeadas, rosadas, brancas ou lilás), mesmo que a cor esteja só na borda da folha. Isso significa que elas precisam de pelo menos seis horas de luz solar direta por dia —caso das Echeveria.

Se a suculenta tem uma tonalidade verde-escura, provavelmente ela é uma espécie de sombra. Assim, a planta não deve receber incidência solar direta, mas necessita estar em um ambiente com bastante claridade. Um exemplo são as suculentas que pertencem ao gênero Haworthia. Há também aquelas que se dão bem tanto no sol quanto na sombra, como a orelha-de-shrek e a jade.

Um sinal de que a planta está recebendo menos luminosidade do que precisa é quando ela começa a crescer em um formato alongado, em busca de luz (estiolamento). O caule fica esticado e as folhas, separadas e pálidas. Isso aumenta muito a suscetibilidade a pragas.

Rega

A frequência ideal varia de acordo com diferentes fatores (a espécie, o tipo de vaso, o clima, a estação do ano, a quantidade de sol ou de vento que a planta recebe etc.). Por isso, não dá para estabelecer com qual intervalo certinho você deverá aguar a sua suculenta. No inverno, por exemplo, é provável que as regas tenham que ser mais espaçadas.

Para saber o momento certo de molhar, a melhor dica é enfiar o dedo na terra e verificar se ela está úmida ou não. As suculentas só devem ser regadas quando o substrato estiver completamente seco. Assim, elas são boas opções para quem viaja muito. A maioria das espécies vai resistir bem se precisar ficar mais ou menos 15 dias sem irrigação.

Mas muita gente acaba matando as suculentas de sede, por achar que elas gostam de água em pouca quantidade, praticamente em conta-gotas. Segundo Samuel, isso não é verdade.

É importante tentar reproduzir o que ocorre na natureza. Nas regiões onde há suculentas, demora para chover, mas, quando chove, chove muito. Logo, a rega no substrato tem que ser em abundância. É fundamental, porém, que o vaso tenha furos, para que a água não fique empoçada e as raízes apodreçam.

Outra recomendação: molhe o substrato sempre no fim da tarde ou começo da noite. Isso porque as suculentas têm um mecanismo diferente de outras plantas. Seus estômatos (estruturas de trocas gasosas que ficam no caule) só se abrem quando não há sol forte. Assim, suas raízes não vão absorver a água durante o dia.

A suculenta do gênero Haworthia é uma espécie de sombra - Karime Xavier/Folhapress

Substrato

Ao comprar ou ganhar uma suculenta, verifique como está a terra. Se estiver barrenta e compactada, é necessário trocá-la. Se estiver solta, não é preciso fazer a substituição.

Na natureza, as suculentas vivem em lugares onde o solo é mais arenoso, rochoso e pobre em nutrientes. Para não errar na hora de escolher o substrato, o melhor é buscar aqueles que são específicos para esse tipo de planta, encontrados em lojas de jardinagem.

Adubo

Suculentas não vivem em solos ricos em nitrogênio na natureza. Por isso, é preciso ter cuidado, para não exagerar nesse nutriente na hora de adubar.

Um adubo muito utilizado é o NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), que pode ser encontrado em diferentes proporções. No caso das suculentas, o ideal é escolher uma versão com concentração menor de nitrogênio, caso do NPK 8-9-9. Até é possível usar um produto com proporções iguais de nitrogênio, fósforo e potássio, como o NPK 10-10-10. O que não é indicado de modo algum é utilizar um adubo com maior concentração de nitrogênio, afirma Samuel.

Outro cuidado é não exagerar na adubação. Sempre siga as orientações da embalagem. Na dúvida, coloque menos adubo do que o indicado no rótulo, nunca mais. De modo geral, o ideal é adubar as suculentas uma vez por mês.

Pragas e doenças

Para evitá-las, a dica mais importante é manter a planta forte e saudável, acertando na luz, na rega e na adubação. As pragas mais comuns em suculentas são as cochonilhas e os pulgões, ambos insetos sugadores de seiva.

Para combater infestações, Samuel recomenda utilizar uma solução de 150 ml de água com 350 ml de álcool isopropílico —que pode ser encomendado pela internet ou comprado em lojas de componentes eletrônicos, de produtos hospitalares, de limpeza e em algumas farmácias. Basta borrifar no local onde está a praga, esperar secar e aplicar novamente, logo em seguida. Repita o processo no dia seguinte, caso seja necessário.

Se você não tiver acesso ao álcool isopropílico, uma alternativa é usar a calda de detergente. Dilua 50 ml de detergente neutro em 1 litro de água e borrife nas partes afetadas. Antes de aplicar na planta toda, teste em um pedaço pequeno da planta, para ver se ela reage bem à solução. Outro cuidado é não fazer a aplicação sob o sol.

Já o aparecimento de fungos pode ocorrer se houver excesso na rega e/ou pouca ventilação. Tanto para prevenir quanto para tratar é possível utilizar uma colher de sopa de água oxigenada (10 volumes ou 3%) diluída em 250 ml de água. A solução pode ser borrifada nas folhas e/ou incluída na rega do substrato —uma vez por semana, para combater a doença, ou uma vez por mês, para prevenir.