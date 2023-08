Brasília

Alguns hábitos comuns na hora de lavar as roupas podem acabar danificando as peças. A seguir, a organizadora pessoal Ingrid Lisboa indica os quatros principais motivos para que os tecidos fiquem com aspecto encardido.

Uma dica importante é não misturar roupas claras com escuras na máquina de lavar - Pixel-Shot/Adobe Stock

1. Deixar as peças de molho por muitas horas

Quanto mais tempo a roupa ficar submersa, maior é a chance de que a sujeira saia da parte que estava suja e migre para o restante do tecido. Em vez do molho, o mais indicado para remover uma mancha é aplicar sobre ela sabão líquido ou de coco (sem alvejante nem branqueador óptico) com um pouco de água morna. Isso também vai fazer com que o produto tenha mais eficiência, porque não vai estar diluído. O tempo para deixar o sabão agir vai variar de acordo com o grau de sujeira: mais ou menos de 10 a 30 minutos —nunca horas.

2. Lavar roupas claras com escuras

É mais fácil perceber quando uma peça de cor viva provoca uma mancha em uma roupa clara. Mas mesmo itens com tonalidades menos vibrantes podem transferir cor. Aí, com o tempo, as peças brancas vão ficando azuladas ou acinzentadas. Por isso, é importante fazer uma separação na hora da lavagem entre roupas de tons escuros, claros e vivos.

3. Utilizar água sanitária

Muita gente usa água sanitária com o objetivo de clarear as roupas. Mas o efeito pode ser justamente o contrário. Produtos com cloro danificam as fibras dos tecidos e também deixam as peças amareladas com o tempo. A alternativa é usar alvejantes não clorados ou bicarbonato de sódio.

4. Escolher o programa rápido da lavadora

Ciclos de 15 a 20 minutos são curtos demais para remover a sujeira, enxaguar e centrifugar. Então, ao colocar roupas sujas no programa rápido, elas não ficarão completamente limpas. Com o tempo, isso deixará as peças encardidas e amareladas.